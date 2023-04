Manual de estilo para vestirte de flamenca en la Feria de Abril y no morir en el intento con los accesorios, según esta tiktoker sevillana

Ya huele a Feria, también en TikTok España. Porque amigas, ya solo quedan 4 días para que arranque oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales ya se vive la Feria hace semanas. Porque ahora es el momento de pensar que looks vamos a lucir en Sevilla, si aún no los tienes, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto.. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “. Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses que TikTok se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente a la Feria de Abril, y no morir en el intento. Pero entre tanta polémica, y normas, nosotras hemos querido hablar con Natalia Góngora, tiktoker sevillana, para que nos explique cómo elegir los complementos perfectos para vestirnos de flamenca, ya seamos de Madrid o de cualquier parte de España. Porque TikTok se posiciona como un lugar donde los creadores y los usuarios se inspiran y crean una conversación única alrededor de temáticas como la moda o las tradiciones culturales, expresándose de manera creativa y original y traspasando incluso las barreras geográficas. De esta forma, el hashtag #FeriadeAbril cuenta ya con 242 millones de reproducciones, siendo un ejemplo de cómo se visibiliza la importancia de la cultura y las tradiciones dentro de la plataforma. De esta forma, usuarios de todo el mundo pueden conocer cómo se vive la Feria de Abril.

De esta forma, perfiles como el de Natalia Góngora (@nataliagones), una sevillana emprendedora, enamorada de la moda, y sobre todo de las tradiciones de su ciudad, nos permiten conocer el valor cultural que aportan festividades tan arraigadas como la Feria de Abril, y no sólo en relación a la moda, sino también en relación a distintas leyendas e historias que acercan estas fiestas culturales a los usuarios y las ayudan a traspasar fronteras, llegando a todo el mundo. De la mano de creadores como ella, podemos no solo conocer cuáles son las últimas tendencias en moda flamenca, o cómo colocarnos el mantoncillo o las flores, sino entender mejor cómo se viven estas festividades y cómo la ciudad de Sevilla se prepara para ellas. Y con este vídeo, Natalia nos explica que accesorios son los que necesitas para vestirte de flamenca en esta Feria de Abril 2023.

Accesorios imprescindibles para vestirte de flamenca

1. El mantoncillo, con diferentes colores y estampados

2. El broche para sujetar el mantoncillo

3. Las flores de diferentes colores y tamaños (sobre todo los claveles)

4. Pendientes en su versión más maxi

5. Los peinecillos para colocar a los lados de tu moño o recogido