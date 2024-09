Mar Flores: "Estoy viviendo un momento de equilibrio fantástico en todos los aspectos de mi vida"

Aquellos maravillosos años 90 que solo las que los hemos vivido sabemos de lo que hablamos. En la radio sonaban sin parar las Spice Girls, Madonna, Laura Pausini, y 'La Macarena'. En los cines Pretty Woman (1990), Pulp Fiction (1994), y Titanic (1997), y en las pasarelas empezaban a marcar un época de empoderamiento femenino sin igual. Kate, Naomi, Cindy, Linda, Claudia. Y en España, Judit Mascó, Nieves Álvarez, Eugenia Silva y Mar Flores. Una Mar Flores que ahora se ha inspirado en todo ello para lanzar una colección cápsula junto a Malne en el marco de Madrid es Moda. Sin duda, los 90 fueron una década intensa como pocas y con una especial relevancia en el terreno de la moda, algo que justifica la fascinación que sentimos ahora hacia aquellos años, y que Malne y Mar Flores los hayan querido recuperar en 2024 con esta colección que apunta a éxito en los próximos meses por las calles de las ciudades de España.

Los diseñadores Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, en colaboración con Mar Flores, han unido sus visiones sobre la moda para crear una colección cápsula que captura la esencia y elegancia distintiva de la firma. Y es que se trata de una conexión con historia, cuyo vínculo se remonta al inicio de sus carreras. Un detalle que lo hace aún más especial. “Nos conocimos cuando Mar era modelo. Siempre hemos respetado mucho su trabajo profesional, no es solo una mujer espectacular, es y ha sido, una modelo buenísima, tanto en pasarela como en fotografía”. Definiéndola como “la Cindy Crawford española”, profundizan además en todos los elementos que han hecho posibles que la relación haya ido ganando fuerza hasta el punto de querer trabajar juntos. “Ella fue una de las primeras personas que apostó por nosotros. Además de la cordialidad por tantos años conociéndonos en el ámbito profesional, existió desde el principio una confianza mutua. Ella sabía que no le íbamos a fallar y nosotros notamos cómo respetaba todo lo que le proponíamos e indicábamos”. Una colección para una mujer sexy y elegante como es Mar Flores a sus 55 años.

En LA RAZÓN hemos querido charlar con Mar Flores para que nos de más detalles de esta colección que acaba de ver la luz. ¡No te pierdas la entrevista!

Mar Flores junto a los diseñadores Paloma Álvarez y Juanjo Mánez. Cortesía de la firma

¿Qué tal Mar? Empieza el curso con las pilas recargadas tras un verano en el que nos ha dado mucha envidia.

Muy bien, da gusto empezar el curso presentando una colección tan especial. La verdad es que he pasado un verano muy bonito, con mi familia y todos mis amigos, pero la verdad es que ha sido un poco “on-off” viniendo a Madrid para preparar la colección que acabamos de presentar con Malne.

Un inicio de septiembre por todo lo alto con esta colaboración tan especial que nos comenta Malne, que además surgió en su 55 cumpleaños. ¿Explíquenos cómo surgió todo? Además, se conocen desde sus inicios.

Fue muy bonito. La verdad es que todo surgió de una manera muy orgánica, ellos querían hacer un homenaje a los años 90 en esta nueva colección, y como tenemos mucha amistad y yo en su momento había trabajado mucho con ellos cuando yo desfilaba, pues fue todo muy natural. Comenzamos poniendo ideas conjuntas, un brainstorming, y hubo un momento que ya me propusieron hacer una colección cápsula con todas las ideas que les estaba dando, y me pareció fantástico.

Una colección inspirada en los años 90 como explica y en lo que serían las prendas imprescindibles de Mar Flores. ¿Qué no puede faltar en su armario?

Creo que esta colección que he diseñado inspirada en los 90 tiene algo de nostalgia, es la nostalgia de esos vestidos, esos trajes, esos pantalones que usábamos en esa época que los he querido volver a traer a la actualidad. Toda esta colección cápsula, serían las prendas que no pueden faltar en mi armario.

Unos años 90 marcados por los modelos más icónicas, tanto en España como en el extranjero, ¿alguna compañera en la que se haya inspirado también para diseñar esta colección?

Me he inspirado en las fotografías de los vestidos de Versace, en los modelos que sacaba Naomi Campbell, en los que llevaba Claudia Schiffer, los que desfilaba yo…Es una inspiración en los 90 en todo su esplendor, desde modelos a diseñador o en mis amigas que desfilaban en esa época.

¿Qué celebritie española (e internacional) le gustaría ver lucir las prendas de esta colección?

Me encantaría que las lucieran muchas muchas mujeres, conocidas o no, porque van a sentirse muy sexy y elegante a la vez. Creo que ese es el toque clave de la colección. De hecho ya me están pidiendo verla muchas amigas, así que espero ver la colección por la calle, que al final ese es el verdadero triunfo.

Siempre decimos que 50 y fabulosa, pero en su caso también podemos decir que 55 y fabulosa. ¿Se encuentra en uno de sus mejores momentos? Desde fuera vemos a una Mar más empoderada que nunca.

Creo que estoy viviendo uno de los momentos más interesantes de mi vida porque me encuentro en un equilibrio fantástico en todos los sentidos; laboral, personal y físicamente. Y además, con una energía que me ha traído ir cumpliendo años, que no me la esperaba.

Desde su madurez actual, ¿qué le diría a esa joven Mar que empezó a dar sus primeros pasos en este mundo allá por 1989?

Esa joven Mar estaría sin creerse que estuviera presentando una colección cápsula. Es decir, jamás pensé que iba a presentar una colección en la Semana de la Moda de Madrid, y con unos diseñadores tan importantes como Malne que trabajan Alta Costura. Esa niña estaría súper orgullosa y sorprendida.