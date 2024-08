Mar Flores presume de tipazo en bañador bandeau a sus 55 años como toda una diva en barco por la Costa Esmeralda

Si hay una prenda que a estas alturas del verano comienza a obsesionarnos esa es el bañador bandeau. Las principales firmas de moda pronta ya han presentado sus propuestas de temporada y las piezas palabra de honor, en colores lisos o con detalles cut out y grandes escotes prometen marcar las tendencias de estos meses. Desde las opciones más clásicas a aquellas más atrevidas, hay prendas absolutamente maravillosas y nos hemos fijado en un bañador bandeau negro de Eres que Mar Flores luce como toda una diva de Hollywood en un barco por Costa Esmeralda.

¿Aún no lo has visto? Pues prepárate para tener un flechazo inmediato. Por no hablar del cuerpo de escándalo de Mar Flores con el que aún estamos flipando. Otro gran ejemplo de esto y de que la edad no es impedimento para lucir vientre plano es Mar Flores que hace meses que ya nos chivó sus trucos para conseguirlo de la mano de los productos de PhergalLaboratorios. Pero esta vez nos hemos fijado en su precioso bañador de diva. Porque Mar es elegante hasta en bañador nos lo acaba de demostrar con el de la marca que aman todas las famosas, Eres. Toda fanática de la moda de baño sabe que una pieza de esta firma francesa es esa inversión que hay que hacer una vez en la vida. No solo porque la excepcional calidad de sus tejidos conseguirá que te acompañe durante años, también porque sientan de maravilla y tienen un diseño. Los bañadores y bikinis asimétricos son los reyes de este verano sí o sí. Las famosas nos han ido enseñando sus looks en Instagram para tomar nota de cómo lucir esta tendencia.

Tendencias bañadores mujeres +50

Aunque el negro sigue siendo el color más escogido esta temporada tendrá que competir con el salmón e, incluso, con los tonos neones. Además, también veremos en las playas los print tropicales y los volantes en la zona del pecho, y también como el naranja y rojo. En esta lista de bañadores para mujer de 50 o 60 años, incorporamos este modelo por tener el estampado tendencia con cinturón que reafirma la cintura.

Y Mar Flores nos deja claro como seguir llevando bañador negro bandeau que además resalta su bronceado.