Mar Flores presume de cuerpazo a sus 55 años con el vestido de playa de red de Primark de tan solo 20 euros

Estamos a finales de julio, en plena ola eterna de calor, y aún no sabemos cuál será la canción del verano. Eso sí, canción del verano no tendremos aún, pero si que tenemos el posado del verano. Y ese es que nos ha dejado este fin de semana Mar Flores luciendo tipazo a sus 55 años y rompiendo Instagram con esta maravilla de vestido de playa de red de la colección de Rita Ora para Primark. ¿Aún no lo has visto? Pues prepárate para tener un flechazo inmediato. Por no hablar del cuerpo de escándalo de Mar Flores con el que aún estamos flipando. Otro gran ejemplo de esto y de que la edad no es impedimento para lucir vientre plano es Mar Flores que hace meses que ya nos chivó sus trucos para conseguirlo de la mano de los productos de PhergalLaboratorios. Pero esta vez nos hemos fijado en su precioso bikini que aún hace más efecto tipazo del que tiene la modelo. Un bikini blanco a juego con el vestido de red de Primark.

Los vestidos de red se han convertido en una constante en playas, combinados con un bikini que queda a la vista, pero también se erigen como imprescindibles para eventos de noche en sus versiones joya. Desde hace un par de veranos se han adueñado de la moda, y de las maletas de vacaciones de nuestras famosas como Mar Flores. Ya sean de lujo o en versiones 'low cost' como de este blanco de Primark. Lo que cambia el juego este año es que el vestido de red se propone no solo en su versión más playera– que, por cierto, se lleva enseñando el bikini debajo también para looks de calle– sino que también aterriza en formato joya, a través de mallas plateadas llenas de brillo y apliques.

Vestido de playa de manga larga de red de Rita Ora de Primarkk (20 euros)

Ha sido la propia modelo la que nos ha contado que este arriesgado vestido pertenece a la colección de Primark x Rita Ora que ya está agotado en muchas de sus tiendas. Un vestido que ha combinado con un bikini minimalista, en el mismo color, de Eres, y pulseras de Tiffany & Co y de Dior.