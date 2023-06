María García de Jaime y Tomás Páramo se convierten en los invitados perfectos de la boda de Courtois en Cannes

Después de celebrar una preboda de ensueño en Cannes,Thibaut Courtois y Mishel Gerzig, se han dado el ‘sí, quiero’ esta pasada noche. Eso sí, rodeados de amigos y familiares entre los que no han faltado Florentino Pérez, Karim Benzema, Luka Modric o los influencers e íntimos amigos de Victoria Federica, Tomás de Páramo y María García de Jaime. Pero no solo eso, por lo que hemos podido ver en Instagram, María Pombo y Pablo Castellano también estaban invitados a la boda pero no han podido ir por el nacimiento de su pequeña Vega antes de tiempo. Aunque no tenemos ni idea de donde viene esta relación entre el portero del Real Madrid y este grupo de influencers, pero está claro que amigos son, si están invitados a su boda. Una boda en la que aún no hemos visto los novios, pero si los looks de María García de Jaime y Tomás Páramo que han brillado con su elegancia más clásica.

Para esta boda tan especial, Tomás Páramo ha elegido un traje negro de la firma Fursac que ha combinado con camisa blanca y pajarita, mientras que María García de Jaime ha lucido un maravillosa vestido de Armani en verde agua con escote palabra de honor drapeado del que sale una falda de pedrería con un estampado floral. Elegancia en estado puro.

Deseando estamos ver los bridal looks de los novios, que en la preboda optaron por vestir los dos de blanco.