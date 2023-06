Victoria Federica se ha ido a las rebajas de Zara a por la falda pantalón de estilo pijamero que no va a tardar en agotarse

Victoria Federica sigue disfrutando de su viaje de influencers a Ibiza y Formentera, si ayer estrenaba el vestido de crochet multicolor más viral de Mango, hoy se ha ido a las rebajas de Zara para estrenar esta falda pantalón que no va a tardar en agotarse. Es cómodo, de estilo pijamero y no puede ser más tendencia. Y aunque nosotras no nos hubiéramos imaginado nunca con ella puesta en un look de playa y barco, Victoria Federica nos acaba de demostrar que también es una buena opción. Aunque en verdad, estamos en shock de que Victoria Federica esté comiendo con Miguel Bernardeau, expareja de la cantante Aitana, en un chiringuito. Entendemos que la marca de relojes con la que ha ido la royal los habrá juntado, porque si estamos hablando de una nueva pareja, sí que tendríamos noticia para los próximos meses. Pero volviendo a lo que nos ocupa, que el salseo que tanto nos gusta se lo dejamos a nuestros compañeros de Egos, la falda de rebajas de Zara va a ser la compra del día. Ya veremos cuanto tarda en agotarse en la web de Inditex que ya empezó anoche las esperadas rebajas de verano 2023.

La tendencia de la falda colegiala, con estampado de cuadros y tablas, llega pegando fuerte hace unas temporadas y este verano no podía ser menos. Una estética que parece haber conquistado a Victoria Federica que se ha ido en barco de Ibiza a Formentera con ella puesta para comer en un chiringuito. Aunque ya os decimos que nosotras la vemos mucho más apropiada para un estilismo de calle en la ciudad. Pero oye, todo es cuestión de ver como la luce Vic con bikini y blusa blanca de lino.

Victoria Federica con influencers en Ibiza. GTRES

Falda pantalón patchwork, de Zara (rebajada a 17,99 euros)

Falda pantalón. Zara

Un estilismo con el que Victoria Federica ha disfrutado de una jornada de trabajo de lo más apetecible entre Ibiza y Formentera.