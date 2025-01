María Martín de Pozuelo agota en Zara los shorts de piel que mejor sientan con botas altas

María Martín de Pozuelo se ha convertido en una de las mejores embajadoras de Zara de nuestro país y arrasa en redes con cada uno de sus estilismos, donde acumula más de un millón de seguidores.

En esta última ocasión, la influencer ha desafiado a las bajas temperaturas de la capital con un estilismo de lo más arriesgado. "Sé que este look no es para todos los públicos y menos con este frio, pero me chifla la mezcla de colores, texturas, formas. No sé, para mí lo tiene todo", ha escrito María Martín de Pozuelo en su última publicación de Instagram.

La influencer ha lucido un estilismo compuesto por unos shorts de piel de tiro alto de color burdeos, jersey de punto marrón y la bomber efecto pelo más viral de la firma de Inditex, que ha combinado con unas botas altas de piel de caña ancha.

Shorts de piel, de Zara ( 69, 95 euros) Zara

Los shorts están agotados en la web oficial de Inditex y tienen un precio de 69,95 euros.