María Martín de Pozuelo está a punto de agotar la blusa de encaje más sofisticada que verás por todas partes estas fiestas

Si aún no sabes quién es María Martín de Pozuelo, te lo volvemos a repetir, es una de las influencers revelación del 2024, y desde hace un tiempo nosotras no podemos dejar de amar todo lo que lleva, y es que tenemos algo muy claro, la madrileña derrocha estilo sin esfuerzo como nadie y eso es lo que a nosotras y al casi millón de seguidores que tiene en Instagram le encanta ver casi a diario en su perfil. Si este fin de semana no has puesto el árbol de Navidad en casa seguro que has ido a comprar el regalo del amigo invisible, María está en el segundo grupo, la influencer contaba en sus stories que mientras hacía sus compras navideñas hasta 5 chicas diferentes le han preguntado de donde era su top, y la misma pregunta se sigue acumulando entre los comentarios de su última publicación todas quieren saber de donde es el top de encaje más sofisticado para triunfar estas fiestas.

Pues bien nosotras lo hemos encontrado para ti, es de Parfois, pero te avisamos de que en la web ya no quedan muchas unidades, así que esperemos que quizás un elfo navideño nos escuche y lo reponga en los próximos días. Si crees que un top de encaje como este es muy arriesgado y difícil de combinar, tranquila, María Martín de Pozuelo nos enseña cómo sacarle el máximo partido combinándolo con básicos de armario que todas podemos replicar.

Top manga larga con encaje negro, de Parfois (59,99 euros)

Top manga larga con encaje negro Parfois

El top de encaje no es solo una pieza perfecta para eventos navideños, es una inversión en estilo. Su diseño ajustado con cuello mao y detalles de botones tipo nudo chino le aporta ese toque de elegancia clásica pero con un aire contemporáneo. Además, la textura del encaje negro lo convierte en un aliado para cualquier ocasión que requiera un look espectacular, desde cenas formales hasta fiestas con amigos.

Pantalón vaquero recto, de Parfois (39,99 euros)

Pantalón vaquero recto Parfois

Al igual que pasa con el top, de los pantalones tampoco quedan muchas tallas disponibles, pero seguro que en el fondo de tu armario hay un par de jeans rectos en azul oscuro que pidan a gritos tu atención.

Mocasines de piel con lazo, de Parfois (49,99 euros)

Mocasines de piel con lazo Parfois

Amor a primera vista, eso ha sido lo que nos ha pasado al ver estos mocasines. De piel y con un diseño que combina la comodidad de un zapato plano con el glamur del lazo en satén, serán todo lo que necesitas estas fiestas para elevar tus looks navideños si eres cero de tacones.

Este estilismo es una prueba más de que las fiestas no requieren necesariamente vestidos de lentejuelas; un buen top puede ser el centro de atención si sabes cómo combinarlo. Y María lo hace mejor que nadie, recordándonos que menos siempre es más cuando las piezas están bien elegidas.