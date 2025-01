María Martín de Pozuelo sabe que este mes de enero necesitamos un abrigo cortito de pelo para todos nuestros looks

La vuelta a la rutina tras las navidades, también es la vuelta a los estilismos casuals pero con ese toque chic y abrigado para este invierno 2025. Porque con el día gris y frío que tenemos en Madrid, no podemos pensar en otra cosa. Y más después de veer el outfit ganador que se ha marcado María Martín de Pozuelo con un abrigo de pelo gris cortito. Con el frío de los últimos días es ver una prenda de abrigo y enamorarnos de ella de inmediato, y eso es justo lo que nos ha pasado al ver a María Martín de Pozuelo con un abrigo de pelo de Loewe. La influencer madrileña ha empezado el 2025 con el mismo gusto y sofisticación que el 2024 donde se convirtió en una de las influencers revelación del año gracias a su inconfundible elegancia y habilidad para combinar las tendencias más punteras con piezas atemporales.

Su versatilidad es la razón por la que en estos momentos todas deseamos llenar nuestro fondo de armario con distintos modelos, patrones, colores o estampados de abrigos de pelo. Asimismo, se llevan de todos los cortes, pero los que están triunfando, claramente son los abrigos de pelo cortos que llegan a la altura de las caderas. Y es que al final han conseguido lo que querían: entrar en las preferencias de todas las editoras de moda y posicionarse como una de las tendencias más cautivadoras de este invierno. Y María Martín de Pozuelo nos lo ha demostrado con este look en su cuenta de Instagram.

Una de ellas es en el sector laboral que, conjuntado con los looks ejecutivos, conseguimos una estética old money o totalmente sofisticada. Las alternativas por las que más se está apostando son por los trajes masculinos o las camisas clásicas con pantalones de vestir anchos junto con zapatos de tacón sensato o botas de confianza. O con un look negro con blusa transparente, pantalones satinados y zapatillas como ha hecho María. Lo que está claro es que los abrigos de pelo hacen match con todo.