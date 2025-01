No sabíamos que necesitábamos otro abrigo de pelo hasta que hemos visto este burdeos de María Martín de Pozuelo

Con el frío de los últimos días es ver una prenda de abrigo y enamorarnos de ella de inmediato, y eso es justo lo que nos ha pasado al ver a María Martín de Pozuelo con un abrigo de pelo burdeos. La influencer madrileña ha empezado el 2025 con el mismo gusto y sofisticación que el 2024 donde se convirtió en una de las influencers revelación del año gracias a su inconfundible elegancia y habilidad para combinar las tendencias más punteras con piezas atemporales.

María Martín de Pozuelo nos vuelve a demostrar que dominar el arte del estilo no es cuestión de azar, sino de un gusto exquisito y un ojo entrenado para detectar las piezas clave de cada temporada. En esta ocasión, su abrigo corto de pelo en tono burdeos no solo es perfecto para combatir las bajas temperaturas, sino que también confirma por qué los abrigos de pelo están en la cima de los imprescindibles del invierno. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante.

El burdeos, que ya se consolidó como uno de los colores estrella de 2024, promete seguir dominando los armarios de las más fashionistas en 2025, rivalizando directamente con el color Pantone del año, el mocha mousse. Y aunque este último, un marrón suave y cremoso, tiene todas las papeletas para ser un básico indiscutible en nuestros armarios en los próximos 12 meses, el burdeos tiene ese je ne sais quoi que lo hace irresistible, especialmente en abrigos, donde la textura y el color se convierten en protagonistas absolutos. Si algo queda claro con este look es que los abrigos cortos de pelo no solo son cálidos y prácticos, sino que también representan una declaración de estilo. Perfectos para combinar con pantalones blancos, como los que luce María en uno de sus últimos stories en Instagram, o con prendas más formales para un toque glamuroso.

María Martín de Pozuelo y su abrigo de pelo burdeos. @mariamartinn

El estilo de María Martín de Pozuelo es un reflejo de lo que muchas buscamos este invierno: funcionalidad con un toque chic. Su capacidad para transformar un outfit aparentemente sencillo en una declaración de estilo no hace más que reafirmar su estatus como prescriptora de moda. Así que, si aún no has incluido un abrigo de pelo burdeos en tu armario o lista de deseos para estas rebajas, este look de María es el empujón definitivo para hacerlo. ¿Nuestro consejo? Apuesta por uno de corte corto y combínalo con piezas neutras para que el color y la textura sean los protagonistas absolutos.