María Martín de Pozuelo está a punto de agotar el jersey de Zara más calentito de la temporada

María Martín de Pozuelo sigue marcando tendencia. La joven se ha convertido en la influencer revelación del momento y todas las miradas están puestas en ella, que ya acumula casi 900.000 seguidores en Instagram. Muchos consideran a la creadora de contenido como la nueva María Pombo y razones no le faltan ya que la joven ha sido el último fichaje de Vertical, la agencia de representación de la mujer de Pablo Castellanos. En muy poco tiempo, María Martín de Pozuelo se ha hecho un hueco en el panorama nacional con su contenido de moda y lifestyle.

En esta última ocasión, al igual que las grandes influencers de nuestro país, María Martín de Pozuelo está a punto de agotar el jersey más viral de Zara más calentito de la nueva temporada. Se trata de un jersey 100% de lana de color negro oversize, de cuello redondo y manga larga, un básico atemporal de nuestro armario. La joven ha combinado la prenda con una falda de Rat & Boa, bailarinas de Maje y bolso de Massimo Dutti. "Me encanta reutilizar faldas de verano en otoño con jerseys oversized. ¡Y sin son medio "see through" mejor que mejor! ¿Os gusta como queda?", ha escrito junto a su último estilismo.

Jersey negro 100% de lana, de Zara (49, 95 euros) Zara

El jersey de Zara está aún disponible en la web oficial de Inditex en algunas tallas y tiene un precio de 49,95 euros. Además, también está disponible en color blanco