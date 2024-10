María Martín de Pozuelo se ha comprado en Zara los jeans wide leg que mejor quedan con chaqueta de tweed

Un look clásico, pero de esos que no fallan y que representa a la perfección el estilo de esta nueva influencer que ha irrumpido con fuerza en el panorama de la creación de contenido nacional. Puede ser que su nombre aún te sea conocido, pero quédate con su cara, porque es una de las influencers revelación de este 2024 en nuestro país. Hablamos de María Martín de Pozuelo, que hace poco más de un año no tenía más de 10.000 seguidores, y ahora ya cuenta con 879 mil en Instagram y 216 en Tiktok. Todo ello bajo el paraguas de María Pombo, que hace unos meses la fichó en su nueva agencia de creadores de contenido, Vertical. Pero no solo la Pombo se ha fijado en ella, Forbes la ha incluido en su esperada lista de los galardones que se entrega esta noche en Madrid, y está nominada a los Gen Z Awards en la categoría de moda.

Si el otro día nos enamorábamos de su falda pantalón de leopardo de Mango, ahora lo hacemos de estos jeans 'wide leg' que ella ha combinado con una chaqueta negra de tweed también de temporada de Zara. Ni pitillos, ni de tiro bajo, los vaqueros de este otoño 2024 son 'wide leg' y María Martín de Pozuelo nos lo acaba de dejar claro en su cuenta de Instagram. Si nos centramos en los pantalones, podremos escoger entre el clásico pantalón de pinza, el vaquero de corte recto o el short. Sin embargo, hay un tipo de pantalón que se ajusta a la perfección a nuestro cuerpo y hace efecto tipazo, y es que el pantalón de tipo 'wide leg' está arrasando entre todas las amantes de la moda.

Jeans TRF wide leg tiro medio de Zara (29,95 euros)

¿Qué tienen de especial este tipo de pantalones que todas hemos quedado prendadas de ellos? No hay ningún truco, se trata de un pantalón que, por su diseño, se ajusta a la perfección a la cintura y a la cadera. Lo característico es que es de pernera ancha, por lo que cae hacia abajo hasta los pies con cierta campana, creando un efecto muy bonito y favorecedor.