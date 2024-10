María Martín de Pozuelo se pasa el juego con un lookazo de lo más rompedor con shorts y zapatos de tacón con lazo de Zara

María Martín de Pozuelo se ha convertido en una de las influencers que más miradas acapara de estos últimos meses. Aunque puede que no te suene aún su nombre, lo cierto es que la joven acumula ya casi 900.000 seguidores. Hace unos meses, María Pombo la fichó para Vertical, su nueva agencia de creadores de contenido, y su carrera ha despegado este 2024. Tanto es así, que a revista Forbes la ha incluido su prestigiosa lista y está nominada a los Gen Z Awards en la categoría de moda. De hecho, muchos aseguran que es la nueva María Pombo, a pesar de ser su mentora y pupila.

Ante esta presentación, es inevitable fijarnos en sus looks, que son pura inspiración. En esta última ocasión, María Martín de Pozuelo ha sorprendido en Instagram con un lookazo de lo más rompedor de viernes, combinando el azul marino y negro. "Un look de viernes que me describe al 100%! Azul marino y negro, taconazo, shorts y una chaqueta sin nada debajo. Pd: Este look también lo veo ideal con unas bailarinas y más sport. Pero es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Vosotras como lo preferís?", ha escrito la joven junto a su estilismo.

Shorts de raso 2 en 1, de Sandro Paris (155 euros) Sandro Paris

Chaqueta de lana azul marino con ribetes, de Sandro Paris (365 euros) Sandro Paris

La influencer ha estrenado unos shorts 1 en 1 de raso azul marino, con falso cinturón deportivo en contraste y banda fruncida en la cintura de la firma Sandro Paris, que ha combinado con una chaqueta de lana del mismo color y ribetes dorados, también de Sandro Paris. Como toque final del look, unos zapatos negros destalonados de tacón con lazo de Zara, que están a punto de agotarse en todas las tallas de la web y se ha convertido en una de los best seller de la temporada de Inditex.

Zapatos de tacón con lazo, de Zara (25, 95 euros) Zara

Tanto los shorts como la chaqueta están disponibles en todas las tallas en la web de Sandro Paris y tienen un precio de 155 euros y 365 euros. Los zapatos de tacón ya tienen lista de espera en casi todas las tallas de la web oficial de Inditext y tienen un precio de 25, 95 euros.