María Pombo se ha ido a las rebajas de Zara para hacerse con el vestido naranja más viral por tan solo 12 euros

Otro día más, otro outfit de María Pombo que queremos copiar desde que la influencer está en Cantabria disfrutando del verano y de su familia no nos ha parado de poner los dientes largos con cada uno de los conjuntos que se ha llevado en la maleta. Y es que la madrileña se ha llevado de todo, desde un conjunto de Zara de lo más rústico, ha un vestido de invitada perfecta que no nos quitamos de la cabeza. Pero tranquila, que el del día de hoy no se queda atrás. Un vestido naranja de lo más viral que ya habíamos visto lucir a Amelia Bono hace unos meses, pero que ahora está rebajado a 12 euros.

En esta ocasión, el vestido naranja de Zara se convierte en el top 5 de prendas que sí o sí debemos comprarnos este junio, pues nos salvará en más de una ocasión. Ella ha optado por el 'más es menos' y ha añadido también un maxi collar de perlas y, como toque final, unas sandalias capri en color dorado, un calzado muy cómodo e ideal para llevar con vestidos. Sin más que añadir, nos vamos corriendo a Zara para hacernos con este vestido tan favorecedor como elegante. Y María Pombo lo ha sacado de su maleta de vacaciones para lucirlo en una feria de un pueblo en Cantabria donde sigue disfrutando de su maravillosa casa en familia.

María Pombo con vestido de Zara. @MARIAPOMBO

Vestido midi vuelo, de Zara (rebajado a 12,99 euros)

Vestido midi vuelo Zara

Los vestidos que tienes que meter en tu maleta de vacaciones

Desde el vestido de leopardo, hasta los vestidos de estampado frutal, pasando por los lenceros de colores pastel, estas son las tendencias en vestidos más relevantes del verano. Desde el vestido de leopardo que llega dispuesto a tomar el relevo a los virales pantalones de este estampado, hasta románticos vestidos de aire cottagecore, pasando por opciones lenceras que nos devuelven a los veranos de los años 90 y también opciones de marcado acento boho que predicen ya el regreso de la estética indie sleaze que María Pombo ya está luciendo en su verano en Cantabria.