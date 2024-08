Rocío Osorno y María Pombo comparten la falda más bohemia de Zara para añadir a nuestra maleta de vacaciones

Tenemos a todas nuestras influencers de vacaciones, eso es un hecho. Y ahora María Pombo y Rocío Osorno nos han mostrado que han metido en su maleta de vacaciones la misma falda boho de Zara. O lo que es lo mismo, da igual que te vayas de vacaciones al sur o al norte de España, que la necesitas en tu maleta de vacaciones. Ya sabemos que no hay día que Rocío Osorno no agote una prenda o nos vuelva a crear una necesidad de moda. No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda de H&M más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano, y ahora con esta falda que comparte con María Pombo de Zara.

Y es que la sevillana tiene un ojo increíble para siempre acertar con el outfit más apropiado no importe la ocasión, desde faldas para ser la más elegante del chiringuito hasta el conjunto más fresquito para las noches de verano. En esta ocasión la influencer ha compartido en redes un look que se le había olvidado subir de sus vacaciones en la playa, y casualmente es la misma falda que ha subido María Pombo para pasear en la playa que tienen al lado de su nueva casa en Cantabria.

María Pombo con falda de Zara. @mariapombo

¿Qué es lo que veremos esta temporada? Desde faldas maxi vaporosas, fluidas y bohemias, así como algunas minifaldas con las que bien podemos llevar aquellos cinturones súper anchos de cuero con decoración metálica. La mejor parte de estas faldas boho es lo fresca que te mantendrán todo el día. Y Rocío Osorno también la ha metido en su maleta de vacaciones con este falda de Zara que ella ha combinado con un top rosa y collar dorado.

Falda larga estampada combina greca, de Zara (35,95 euros)

Falda estampada. Zara

Se trata de esta falda de tiro alto con cintura elástica y lazo con borlas delantero con detalle de estampado combinado en el bajo que comparten María Pombo y Rocío Osorno.