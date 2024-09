María Pombo luce tipazo con el vestido con transparencias para la preboda de Bea Gimeno y Nacho Aragón

Este sábado se celebra una de las bodas más esperadas del mundo influencer. Bea Gimeno y Nacho Aragón (hijo de Emilio Aragón) celebran su enlace en Mallorca, acontecimiento al que están invitados varios rostros del calibre como María Pombo o María García de Jaime. El pasado jueves tuvo lugar la ceremonia religiosa en donde Bea Gimeno deslumbró con un dos piezas de lo más original y que querrán las futuras novias sin duda alguna. Se trató de una americana de efecto satinado junto con unos pantalones de encaje super fluidos que confeccionó la diseñadora Helena Mareque, que lució junto con pendientes largos llamativos y clean look en versión moño de media altura. Tras tanta emoción, los novios también se han reunido tanto con sus familiares como con su círculo de amigos más íntimo para dar pie a la preboda en un chiringuito de Mallorca, en la que María Pombo nos ha mostrado su selección final. Nos ha confesado que tenía dos opciones para este acontecimiento, pero que, finalmente, la novia le aconsejó decantarse con este vestido con transparencias en marrón. Y no se equivocó para nada. Hablamos de un diseño sencillo de la firma Khy totalmente transparente, con escote redondo pronunciado y manga corta. La influencer madrileña lo ha combinado con bikini triangular de la misma tonalidad junto con accesorios casuales: chanclas básicas, brazaletes maximalistas y bolso de rafia.

María Pombo ha viajado hasta Mallorca para acompañar a una de sus mejores amigas en el día más especial de su vida. Viaje en el que no solamente hemos fichado este vestido de transparencias, sino que también tanto el conjunto pijamero como las bailarinas de rejilla para disfrutar del buen tiempo que hace en la isla. María García de Jaime o Alejandra Navarro también han asistido tanto a la ceremonia religiosa como a la preboda, así como también estarán en la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón de hoy. Eso sí, en este acontecimiento, María Pombose reencontrará con Blanca Pombo, prima con la que ya no mantiene relación y que le une también por su gran amistad con la novia.

Vestido transparente, de Khy (120 euros)

Vestido con transparencias. Khy

El minivestido de novia de Bea Gimeno en su preboda con Nacho Aragón en Mallorca

Bea Gimeno no está parando de sorprendernos con cada look de novia fashionista. Si el jueves no deleitó con el traje de americana satinada combinada con pantalones de encaje de lo más favorecedor, ahora nos ha creado la necesidad de que nos casemos con el minivestido al estilo romántico. La influencer ha protagonizado su boda con el hijo de Emilio Aragón con un vestido de corte mini confeccionado con tejido ligero combinado con encaje, sin mangas y escote redondo en cascada. Una elección de lo más sabia para destacar en uno de tus días más importantes. Ahora, solo queda por descubrir cómo será el vestido de novia de Bea Gimeno en las próximas horas.

Vestido de preboda de Bea Gimeno. @begimeno

Durante el día de hoy, sabremos cuáles serán los looks de las invitadas de la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón, así como el vestido de novia.