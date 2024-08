Este es el bolso de rafia más exclusivo que relaciona a Elena Tablada con María Pombo

Presentamos el bolso de lujo que ha conquistado el fondo de armario de todas las celebridades e influencers. Cuando llegan las altas temperaturas de nuevo, las editoras de moda sacan a lucir sus capazosy bolsos de rafia favoritos. Es por ello que, no es extraño que sean uno de los accesorios más vistos y llevados desde junio hasta septiembre, aproximadamente. Pues bien, esta vezElena Tabladase ha escapado unos días a la isla bonita, Ibiza, donde ha podido disfrutar de las calas más mágicas junto con looks veraniegos que más favorecen a la mujer. No obstante, debemos mencionar una de las vestimentas que más se ha hecho eco entre las periodistas de moda: el conjunto de blusa y pareo confeccionado en tela muy ligera y fresquita en fucsia. Estamos hablando de una propuesta estilística recurrente cuando se viaja a una isla paradisíaca, así como de una tonalidad que es perfecta para resaltar el bronceado que hemos conseguido durante el verano. Eso sí, la joya de la corona ha sido el mini bolso de rafia que firma la marca española Loewe. Concretamente, su nombre es 'Square Pocket' y está confeccionado en palma de iraca con anagrama en piel de ternera y cuenta con una correa para colgar al hombro en cuero, así como con un cierre superior de cordón corredizo en lona de algodón con trama de espiga. Se trata de uno de los diseños más vistos de la firma, ya que cuenta con uno de los precios más asequibles del mercado del lujo: 480€.

De la misma manera que Elena Tablada se ha enamorado de este bolso de Loewe, también lo han hecho otras celebridades como María Pombo. De hecho, hace cuestión de días, pudimos ver cómo la influencer madrileña se lo llevó en sus vacaciones de verano en Cantabria, por lo que tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que se trata de una buena inversión para lucirlo en las épocas cálidas. Eso sí, puedes meter lo imprescindible, como el móvil o el tarjetero. En conclusión, la marca española es una de las favoritas entre las celebridades en toda su variedad de modelos: desde las versiones en capazos que ha conquistado a Violeta Mangriñán hasta las tote bags que ya tiene Victoria Federica.

Elena Tablada en Ibiza. Gtres

Bolso mini de rafia, de Loewe (480 euros)

Bolso mini de rafia. Loewe

