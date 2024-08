Las chicas que veranean en el norte de España se apuntarán esta camiseta de rayas de María Pombo

Uno de los puntos a favor que tenemos a la hora de veranear en el norte de España es cazar las tendencias de otoño a tiempo. Si no eres una de aquellas que aman desprenderse del calor y de disfrutar del verano en Cantabria, Asturias o Galicia, al menos puedes fichar las prendas, calzados y accesorios de las celebridades e influencers que sí que desplazan hasta dichas zonas. Una de ellas son las hermanas Pombo, que, desde que dieron el paso de su triunfo en las redes sociales, siempre nos han transmitido su amor por el norte del país. Tanto en sus perfiles de Instagram o Tik Tok como en su documental en Prime Video, nos han explicado que es el lugar donde son más felices junto con su familia y donde siempre han pasado el verano desde pequeñas. Pues bien, tras cumplir un gran sueño como es construirse una casa en Cantabria ('Casa Vaca' por parte de María Pomboy Pablo Castellano y otra por parte de Lucía, Marta y el resto de la familia Pombo), no hemos parado de ser testigos de los looks más icónicos para dar la bienvenida al otoño en menos de un mes. Esta vez, ponemos el foco en María Pombo, una de las influencers que está siendo tema de conversación en nuestro país por ser vista en una plaza de toros, hecho que no ha mostrado en sus redes sociales. Aunque se haya vuelto a crear una gran polémica, la creadora de contenido ha seguido mostrándonos varios de sus estilismos para combatir la borrasca de Cantabria junto a su marido y sus dos hijos pequeños: Martín y Vega.

Durante todo el verano, hemos ido descubriendo prendas de fondo de armario de María Pombo que podremos utilizar en estas tendencias de otoño 2024. Hablamos de faldas mini, sudaderas con gráficos o hasta vestidos bohemios. Sin embargo, esta vez hemos fichado un estilismo que perfectamente podremos llevar a mitades de septiembre o principios de octubre. Es decir, cuando las temperaturas empiecen a bajar. María Pombo ha lucido una camiseta oversize estampada de rayas marineras junto con unos shorts y sus botas moteras de confianza (que volverán a estar presentes durante estos meses). Sin ninguna duda, no solamente es una propuesta estilística para otoño, sino que si todavía tienes planeada alguna escapada al norte de España, este es el momento más indicado para imitar el look de la influencer madrileña.

María Pombo. @mariapombo

