Marta Díaz brilla en 'El Hormiguero' como toda una impresionante novia moderna (y de lo más sexy) de Dolce&Gabanna

Si ya deslumbró a todos en el Festival de Málaga o en los Premios Ídolo, Marta Díaz lo ha vuelto a hacer en su primera vez como invitada a 'El Hormiguero', y además, ha confirmado su participación en la nueva edición de 'El Desafío' que se está rodando en estas semanas. Pero no solo ha deslumbrado a todos por el lookazo de Dolce&Gabanna de lo más sexy en blanco, si no por su soltura delante de las cámaras. Y tenemos que decir que de las influencers que han visitado el programa de Pablo Motos, Dulceida, María Pombo o Laura Escanes, Marta Díaz ha sido la que más soltura, discurso y tranquilidad ha tenido. O al menos, a la que se le han notado menos los nervios, porque según contaba ella, estaba histérica. Pero no se le ha notado lo más mínimo, y ha sabido seguirle el juego a Pablo desde el minuto uno. Pablo Motos le ha preguntado a Marta por los haters que tienen que soportar las influencers, demás, ella ve agravada esta situación ya que su novio es futbolista y también cuenta con la crítica de los aficionados. Marta ha dicho que cree que recibe 'hate' a diario porque "el odio está de moda". "Es algo que no termino de entender mucho", ha dicho la influencer antes de concluir diciendo que llega más por su parte que por la de Sergio Reguilón.

Además, Marta Díaz ha contado cómo fue la primera vez que conoció a Pablo Motos: "Fue en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio", y que en ese momento le dijo a su novio que ella algún día sería una de las invitadas a 'El Hormiguero'. Y sueño cumplido. Pero vamos a centrarnos en el lookazo de Dolce&Gabanna que se ha marcado Marta en blanco, la misma firma que escogió para el Festival de Málaga.

Un look en blanco con mini vestido ajustado de satén, blazer entallada con detalles brillantes y unas maravillosas sandalias negras con rosas blancas que suben por pierna. ¿Puede ser más maravilloso? ¡No!