Del vestido de la reconciliació de Dulceida al lookazo de Violeta, las mejores vestidas de la alfombra roja de la People in Red

De lookazo en lookazo, así vamos estos últimos días. Si no habíamos tenido suficiente con los estilismos de la coronación de Carlos III, los looks de Isabel Díaz Ayuso o el de Shakira en la Fórmula 1, esta noche se ha celebrado en Barcelona un año más la gala People in Red y ahí no han faltado algunas de las mejores influencers de nuestro país. Pero como era de esperar, todos los focos en la alfombra roja se los ha llevado Dulceida, ya que es su primera aparición antes los medios después de anunciar su reconciliación con Alba Paul. Una alfombra roja ubicada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la que ha brillado la elegancia con Violeta Magriñán, Laura y Anita Matamoros, Dulceida, Anna Padilla o Jessica Goicochea. Y un año más, han triunfado los vestidos en rojo y en negro.

La gala benéfica People In Red, celebrada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), sirve luchar contra todas las enfermedades infecciosas, la cuarta causa de mortalidad por enfermedad en el mundo. Al evento también han asistido Xavi Hernández y Nuria Cunillera, Martina Klein y Álex Corretja, Marc Clotet y Natalia Sánchez, Darko Peric (Helsinki LCDP), Macarena García, Ona Carbonell y Paula Gonu, entre muchos asistentes más. En esta ocasión, el encargado de dirigir la gala ha sido el humorista Andreu Buenafuente como presentador de la gala, y el cantaor Miguel Poveda y el ilusionista Mag Lari han sido algunos de los invitados más especiales. Y para nosotras, estas han sido las mejores vestidas de la alfombra roja.

Violeta Mangriñán de Redondo Brand (estilista Ana Capel)

Violeta y Fabbio. GTRES

Anna Padilla de Claro Couture

Laura Matamoros de Però

Laura Matamoros. GTRES

Annita Matamoros de Juan Vidal (estilista Enol Blasco)

Dulceida de Stella McCartney

Dulceida. GTRES

Jessica Goicochea de Ze García

Jessica Goicochea. GTRES

Lucía Rivera de Jantaminiau

Lucía Rivera. GTRES

Una alfombra roja donde siguiendo el 'dress code' de cada año, ha triunfado el rojo y el negro en los vestidos de las famosas.