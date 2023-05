El susto de Pablo Motos que casi le deja sin "El Hormiguero"

Estamos acostumbrados a los accidentes de Pablo Motos. Al menos una vez al año, el presentador de "El Hormiguero" da un susto a sus seguidores en cuestiones físicas, como fisuras y roturas varias. Y este lunes tampoco ha sido la excepción, ya que el propio presentador valenciano ha informado a través de sus redes sociales de un grave accidente, que, sin embargo no le ha dejado imposibilitado para ponerse este lunes al frente de la edición diaria del programa de Antena 3.

En la curiosa foto compartida en Instagram, vemos al presentador con una suerte de capa (manta del hospital), posando en ropa interior pero con el brazo derecho en cabestrillo y con cara de preocupación y cansancio. Además, en el texto narra con lujo de detalles cuál ha siso el susto que casi nos deja sin presentador de "El Hormiguero": Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia".

Imagen compartida Instagram

Lo que si sabemos es que la idea de posar así no fue nunca suya: "Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Lo que sí ha avanzado es que este lune spor la noche, él mismo detallará lo qué ha pasado: " Esta noche os cuento todo. Vaya susto".