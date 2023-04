Laura Escanes tiene claro que este chaleco denim se lleva con vaqueros para marcarte un lookazo

Laura Escanes está de celebración, y es que la influencer cumple hoy 27 años, y entre felicitaciones en Instagram de Álvaro de Luna o Risto Mejide, nosotras nos quedamos con el look que escogió ayer para una sesión de fotos. Porque si el denim es tendencia esta temporada, este outfit de Laura Escanes es todo lo que le podemos pedir a la moda esta primavera. Y es que la catalana ha elegido un chaleco a juego con un jean de nueva colección de High Spirits que además está de rebajas. ¿Qué más podemos pedir? Irnos de compras hoy mismo para copiarla. Te hemos hablado en varias ocasiones del look total denim. Se lo hemos fichado a diferentes influencers y prescriptoras de moda, sin embargo, parece que esta temporada se lleva muchísimo y un estilismo formado por prendas vaqueras se ha convertido en la tendencia favorita. Porque si Victoria Federica ha sido modelo durante un día, Laura Escanes también estaba rodando ayer una campaña y lo hizo con este total look denim con chaleco y vaqueros.

Ya sabemos que los chalecos vuelven a a ser máxima tendencia esta temporada, y ejemplo de ello son todos los chalecos acolchados o boho que ya se han vuelto virales de Zara en las últimas semanas. Pero Laura Escanes ha ido un paso más allá y ha juntado dos tendencia, el denim y los chalecos. El total denim más dosmilero, está de vuelta. Ya no hay marcha atrás porque hasta las mujeres de más 50 años se han apuntado a esta tendencia. Y si el otro día era Naty Abascal la que se apuntaba a esta tendencia, ahora es Laura Escanes. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle ya sea con faldas vaqueras, bomber como las de Amelia Bono o jeans pitillo de esos que tanto le gustan a Paula Echevarría o Carmen Lomana.

Laura Escanes con total look denim. @lauraescanes

Chaleco denim, de High Spirits (rebajado a 39,99 euros)

Chaleco denim. High Spirits

Jeans, de High Spirits (rebajado a 39,99 euros)

Jeans. High Spirits

Un conjunto denim de Zara que Laura Escanes tiene claro que no nos vamos a quitar en toda la primavera, ya sea como lo lleva ella o con una camiseta básica o una camisa boho debajo.