El vestido de invitada perfecta made in Spain de lino verde lo tiene Marta Pombo y tú también lo querrás lucir para eventos especiales

Estamos en julio y eso significa que la temporada de bodas y eventos especiales ha llegado. Si bien hace unas semanas nos enamoramos de los looks de los invitados a la boda de Paddy Noarbe con Marcos Llorente, la semana pasada lo hacíamos con la tan esperada boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, una boda que no pasó desapercibida y que fue muy comentada en redes. Y es que, además, las bodas son un buen momento para sacar a relucir aquellos vestidos elegantes que de otro modo no usaríamos, arriesgando y apostando por looks de lo más sofisticados y en tendencia. Por ello, pese a que en tiendas low cost podamos encontrar los vestidos de invitada más elegantes y discretos para este tipo de celebraciones, no es la única opción, pues son muchas las firmas 'made in Spain' que existen en el panorama español que están arrasando gracias a influencers como Laura Escanes y este vestido en tono lila del diseñador español Avellaneda o, en esta ocasión, Marta Pombo. La mediana de la familia Pombo se va de boda este fin de semana y ha apostado por la firma española y artesana Inés Martín Alcalde con un vestido muy en tendencia en tono verde, de corte midi y escote 'cut out', uno de los diseños más de moda este verano.

Estamos acostumbrados a ver a Marta Pombo lucir prendas de lo más básicas, cómodas y muy casuales en su día a día, apostando por prenda sencillas como por ejemplo este look de Marta Pombo de top de crochet gris con unos jeans desgastados, un look todoterreno muy versátil. Pero, para ocasiones más especiales, la influencer sabe cómo lucir perfecta con uno estilismo de lo más elegantes, discretos y muy atemporales, como por ejemplo este vestido que llevó Marta Pombo con mangas abullonadas de corte midi también de la firma de Inés Martín Alcalde para el bautizo de su hija Matilda. Para la boda que tiene este fin de semana Marta Pombo, ha optado por un vestido midi de lino 100% en tono verde lima, de tirantes con un lazo en el pecho y con un corte 'cut out' debajo de este. La parte inferior es una falda de corte evasé con una apertura delantera y motivos bordados, siendo así un vestido atemporal y muy elegante para ocasiones especiales como bodas o bautizos en verano. Para darle el toque final, apostaríamos por unas sandalias de tacón en tono nude y, como ella, un sombrero de ala ancha y unos pendientes de estrella siguiendo la estética 'MermaidCore'. Sin duda, Marta Pombo luce perfecta con este vestido de Inés Martín Alcalde.

Vestido Elena verde, de Inés Martín Alcalde (380€)

Vestido Elena Inés Martín Alcalde

Marta Pombo ha acertado al llevar este espectacular vestido 'made in Spain' para una ocasión especial.