Sassa de Osma tiene el vestido midi 'Made in Spain' en tono verde que desearás tener este verano

Llega el verano y con él, la época en la que sacamos a relucir las prendas más fresquitas, cómodas y versátiles y el vestido es, sin duda, la prenda predilecta. Hablando de vestidos, Sassa de Osma es una amante de esta prenda, pues son muchas las ocasiones en las que se decanta por lucir vestidos maxi como mini, dependiendo del lugar al que asista. Es una prenda tan versátil que podemos usarla tanto para el día como para la noche, dependiendo de los accesorios y el calzado que llevemos. Por ejemplo, para el día a día, podemos llevar nuestro vestido largo fluido junto con unas sandalias planas tipo pala, como este look que llevó Sassa de Osma de vestido midi beige con estampado en lila que ha llevado con unas sandalias de tiras en beige, un look de lo más sencillo y elegante para el día a día. Sassa de Osma es amante de las firmas 'Made in Spain', apostando por ellas cada vez que puede, como por ejemplo este vestido en tonos verdosos y lilas de estampado floral de la firma 'Philippa 1970' que ha llevado Sassa de Osma recientemente y que combinó con unas sandalias planas, un look que no pasó desapercibido y que ha enamorado a todas las chicas amantes de la moda.

Durante sus vacaciones en Sicilia, Sassa de Osma nos sorprende con un look de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado compuesto por un vestido beige de una firma 'Made in Spain' que lleva el nombre de la diseñadora y amiga, María de la Orden, de corte midi, escote en V, mangas farol y estampado de rombos en verde oscuro. Como calzado, Sassa de Osma ha optado por unas bailarinas de terciopelo en verde, un zapato que está muy de moda entre las chicas de Madrid y que pueden llevarse tanto para el invierno como en verano. En cuanto a los accesorios, ella lleva un bolso tipo cesta de rafia -quizá sea el bolso más usado por todas las amantes de la moda durante estos meses de calor-, que aporta un toque más campestre al look y unas gafas de sol en tonos beige. Sin duda, Sassa de Osma nos vuelve a enamorar con un look que no ha pasado desapercibido.

Vestido verde Saona, de María de la Orden (210 €)

Vestido verde Saona María de la Orden

Los vestidos midi y fluidos son perfectos para el verano, así que hazte con el que va más acorde a tu estilo y gustos para lucir perfecta estos meses de calor.