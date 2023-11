La Aemet avisa, llega el frío a España y estos son los plumíferos elegantes que necesitas

Estamos a finales de noviembre y eso solo puede significar que el frío y el invierno están a la vuelta de la esquina. Es momento de aprovechar las oportunidades que nos brindan el Black Friday, ese día en el que todas nuestras tiendas favoritas hacen descuentos para invertir en una prenda de abrigo bueno y de calidad que nos pueda acompañar de cara a este invierno. Por todo ello, hay que ir pensando en qué prendas merecen la pena apostar para usar este descuento, y es que, de cara a la nueva estación, puede que necesites renovar el armario con prendas básicas, creando el clásico 'armario cápsula' tan conocido dentro del mundo de la moda, que no es más que hacernos con aquellas prendas atemporales, sencillas y clásicas con las que podremos crear un sinfín de looks tanto para el día a día como para ocasiones especiales, como por ejemplo los jerséis de lana, unos vaqueros ajustados, una blazer y, como era de esperar, un buen abrigo que nos salve del frío invierno. En este sentido, en nuestras tiendas favoritas tenemos muchos abrigos entre los que escoger, dependiendo de nuestras necesidades y gustos a la hora de vestir. Por ejemplo, este fin de semana hemos visto cómo nuestras influencers favoritas mostraban sus abrigos más gustosos, elegantes y abrigados, como ha sido el caso de María Pombo con abrigo de paño de Zara en color camel, quien lo ha acompañado con un mini vestido negro de 'Name The Brand', su firma de moda, o Pilar de Arce, con un abrigo de plumas con pelo en su interior en color verde oliva, un modelo de El Corte Inglés. En este sentido, los plumíferos son la opción adecuada si vives en una zona fría y necesitas un extra de abrigo.

Quizá estés pensando que los plumíferos tienen un estilo más casual, informal y menos elegante, pero, nada más lejos de la realidad, pues pueden ser usados para todo tipo de ocasiones. Tanto para ir a la oficina como para salir a cenar una noche, los plumíferos se adaptan a todo tipo de looks, sacando el máximo partido. Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, nos lo demostraba este fin de semana, pues llevaba un plumífero acolchado de corte oversize y ajustado a la cintura con un cinturón, una opción perfecta si el abrigo es muy ancho, ya que estiliza y enmarca la figura. Pilar de Arce lo llevaba con un con un conjunto de pantalón de pinza y blazer en color gris marengo y unas botas altas de punta en negras. Te aconsejamos que siempre lleves los plumíferos con prendas más elegantes y sofisticadas, como ha hecho Pilar de Arce, pues así conseguiremos un look muy en tendencia y muy clásico. Sin más, te enseñamos diferentes abrigos de plumas que hemos encontrado en nuestras tiendas favoritas de diferentes cortes, estilos y tonalidades con los que estar calentitas y a la moda este otoño e invierno.

Chaqueta acolchada cuello chimenea, de Pull & Bear (29,99 €)

chaqueta acolchada Pull & Bear

Anorak corto acolchado water and wind protection, de Zara (39,95€)

Anorak corto acolchado Zara

Chaleco corto acolchado water and wind protection, de Zara (29,95€)

Chaleco corto acolchado Zara

Anorak acolchado cruzado, de Mango (99,99 €)

Anorak acolchado cruzado Mango

Chaqueta acolchada metalizada, de Desigual (159,00 €)

Chaqueta acolchada metalizada Desigual

Abrigo plumífero acolchado, de H&M (149,00 €)

Abrigo plumífero H&M

Estos son algunos de los plumíferos que podemos encontrar en tiendas, así que hazte con uno de ellos para no pasar frío este otoño e invierno.