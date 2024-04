De Paz Padilla a Lourdes Montes, los trajes de flamenca que hemos visto en el segundo día de Feria de Abril 2024

La Feria de Abril no es 'engagement' que diría Rocío Osorno, pero lo que está claro es que todos los focos están puestos en el Real de Sevilla con todos los famosas e influencers luciendo sus mejores galas. Mientras nos publican todos los trajes de flamenca del segundo día, para decidir quién es la mejor vestida, aunque de momento volvemos a apostar por Rocío Osorno, como el primer día, vamos a repasar los trajes de flamenca que vimos en la fiesta de 'El Turronero'. José Luis López Fernández, más conocido como 'El Turronero' no ha querido perderse esta feria y ha organizado una gran fiesta en una de las casetas de la feria a la que ha invitado a muchos de sus amigos más cercanos como María del Monte, Fran Rivera junto a Lourdes Montes, Paz Padilla y Anna Padilla, o Ález González derrochando belleza. Además, en esta Feria de Abril 2024, el mantoncillo se convierte en el accesorio indispensable para completar el look, ya no es simplemente un complemento, sino una pieza fundamental para esta Feria de Abril 2024 y lo estamos viendo en la mayoría de famosas de la Feria de Sevilla.

Los distinguidos flecos, los clásicos lunares o las flores son algunos de los elementos que forman parte de su identidad y redefinen la moda flamenca de manera creativa. El blanco, el rojo y el azul han sido tres de los colores tendencias. Sin embargo, como novedades se han introducido los verdes, en todas sus versiones, y los tonos beige o sepia. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia. Estos son los trajes de flamenca que hemos visto en la fiesta de 'el Turronero' en la segunda jornada de la Feria de Abril 2024, después de ver a Victoria Federica como toda una amazona sobre el caballo.

Lourdes Montes con traje de flamenca violeta con lunares

Raquel Bollo con traje de estampado floral y mucho volumen en mangas

Paz Padilla con traje de flamenca a todo color y Anna apostando por el elegante negro

Alba Silva luciendo embarazo y traje de flamenca

Raquel Revuelta con traje blanco con grandes lunares rojos

Mientras esperamos que empieza este martes de Feria de Abril en Sevilla, seguimos pendientes de ver el segundo traje de Rocío Osorno, y de ver a Vicky Martín Berrocal que estuvo anoche en el Real, aunque no sabemos si vestida de flamenca.