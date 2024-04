De Victoria Federica a Amelia Bono o Tana Rivera, estos son los looks más españoles para el 'pescaíto' y primera noche de Feria de Abril

Ya huele a Feria, ha arrancado oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales, ya se vive la Feria hace semanas. Pero ahora es el momento de sacar del armario los looks que tanto hemos pensado estas semanas para lucir en Sevilla, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto que ya se ha celebrado esta noche. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. Pero esta noche del 'pescaíto' en el Real, la firma española de las celebrities, IQ Collection, ha montado un desfile a la entrada de una de las casetas, al que no han fallado Victoria Federica, Amelia Bono, Eugenia Martínez de Irujo o su hija Tana Rivera. Todas ellas, claro está, vestidos con looks de la etiqueta que nos tiene a todas enamoradas y que respira ese estilo tan flamenco y andaluz de la andaluza Inés Domecq.

La noche del pescaíto ha dado comienzo a esta Feria de Abril 2024 y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas.Y en esta noche de 'pescaíto' 2024, sin duda, los looks de IQ Collection han sido los grandes protagonistas con Victoria Federica, Amelia Bono o Tana Rivera, luciendo sus modelos en este desfile previo a la gran fiesta en el Real. Aunque no os vamos a engañar, que nosotras ya estamos deseando ver este domingo a todas las famosas paseando sus trajes de flamenca por Sevilla, os dejamos los mejores looks que nos ha dejado esta noche del 'pescaíto' tan especial, de la mano de la firma de las celebrities.

Amelia Bono con conjunto de falda y top en blanco y negro

Amelia Bono en el Real. Gtres

Victoria Federica con mono con estampado floreado y hombros macados junto a Tomás Páramo

Victoria Federica junto a Tomás Páramo. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo con el vestido de volantes de la colección junto a Roberto Diz

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Tana Rivera con conjunto de top y pantalón

Tana Rivera. Gtres

María García de Jaime con mono bicolor en blanco y negro

María García de Jaime. Gtres

Estos han sido los mejores looks que hemos visto en la noche del 'pescaíto' de la mano de IQ Collection y su desfile en pleno Real. Este domingo, con el primer día de Feria de Abril 2024, estaremos pendientes de todos los estilismos de flamenca (o no) que nos dejan todas las influencers y celebrities paseando sus mejores galas por Sevilla.