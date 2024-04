Carmen Lomana se convierte en la invitada ideal de primavera con el vestido español rosa de tweed más bonito

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la invitada mejor vestida de cualquier evento. Si por lo noche lo hizo en el concierto de Isabel Pantoja con un vestido negro satinado, por el día lo fue con este vestido español rosa de tweed para un almuerzo en el Palacio de Liria. Eso sí, nosotras seguimos esperando verla esta semana en la Feria de Abril luciendo sus mejores galas, como anoche hicieron Victoria Federica o Amelia Bono en el 'pescaíto' con desfile previo de IQ Collection. Pero hablando de esta firma, el vestido de Carmen Lomana es de la otra etiqueta que tiene una de las socias de IQ. Estamos hablando de Coosy. una firma española famosa por ser una de las más deseadas para los looks para bautizos, comuniones y bodas, o eventos de todos los estilos. Sus volantes, tejidos y siluetas son muy valorados por todas las españolas que confían en sus prendas para acertar y garantizar el éxito de su estilismo, como el de Carmen Madrid. Estilo, elegancia y glamur. Coosy, creada por una de las creadoras de contenido digital más veteranas, y ahora una empresaria de éxito, Virginia Pozo, que también es parte de IQ Collection, otra marca que no falda en el armario de Carmen como ha demostrado para un almuerzo de sábado en Madrid.

También es famosa por haberse convertido en una de las firmas de referencia de las invitadas españolas y de las estilistas nacionales, que buscan en sus particulares y diferentes diseños la opción para looks de alfombra roja, fiestas y eventos. Y esta vez Carmen Lomana ha lucido este vestido de Coosy en un almuerzo de sábado en el Palacio de Liria en Madrid. Un vestido midi en color melocotón de plena tendencia, de manga larga y con un cinturón efecto fajín que hace la silueta muy estilizada, y que no necesita muchos accesorios para convertirse en un look de invitada tanto de mañana como de tarde e primavera perfecto para todas. Lo que más os ha gustado, es que el accesorio que Carmen lleva como fajín, se puede llevar también a modo de cuello de lo más 'coquette'.

Vestido Dinastia rosa, de Coosy (190 euros)

Vestido tweed. Coosy

Mientras esperamos ver a Carmen Lomana en esta Feria de Abril 2024, nos quedamos con este maravilloso estilismo de invitada ideal que ha lucido en un sábado perfecto de primavera en Madrid.