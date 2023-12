Las mujeres de 50 años van a querer copiarle a Vicky Martín Berrocal este vestido satinado de efecto tipazo para esta Nochevieja

Vicky Martín Berrocal ya está de vuelta en España para cerrar el año tras su viaje a República Dominicana, pero aún así nos ha dejado el último look desde el paraíso que va a ser toda la inspiración que estaban pidiendo las mujeres de 50 para esta Nochevieja. Porque no solo de los estilismos de Cristina Pedroche , Ana Mena y Laura Escanes para dar las campanadas, o el de Eva González para la gala previa, también nos vamos a fijar en los looks de todas nuestras famosas favoritas, entre ellas Vicky Martín Berrocal. Pero mientras esperamos para ver su outfit elegido para Nochevieja, nos quedamos con este vestido de lo más sexy y de efecto tipazo que llevó para una cena durante su viaje.

El nombre de la firma del vestido es House of CB y su seña de identidad es la elegancia y la sensualidad en su punto más álgido. Sus diseños hacen que la mujer luzca y potencie sus atributos de una forma muy sofisticada. Gigi Hadid, el clan Kardashian o la mismísima Beyoncé ya han caído rendidas ante la marca. Y su hija Alba Díaz también es gran fan de esta marca que adoran todas las influencers de nuestro país. "La sencillez en su versión más elegante en nuestro vestido ‘Costanza’, confeccionado en lujoso satén brillante en un precioso color jade claro. El corpiño cuenta con nuestro diseño de corsetería deshuesado a los lados para conseguir un ajuste estructurado y la silueta elegante abrazará sus curvas a la perfección. Nos encanta el ribete festoneado y los tirantes apenas visibles que se ajustan para conseguir el ajuste perfecto", así lo definen en la web de la firma, y después de verlo lucir a Vicky Martín Berrocal nos parece una opción de lo más favorecedora para terminar el año.

Vestido Costanza, de House of CB (222 euros)

Vestido satinado. House of CB

La falda tiene una caída maxi muy favorecedora, con una abertura en el bajo para facilitar el movimiento, y está totalmente forrada para conseguir un acabado suave.