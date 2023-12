Ojo con el mono de Vicky Martín Berrocal que parece un pantalón de chándal gris porque va a ser nuestra última compra de 2023

Vicky Martín Berrocal no para de dejarnos lookazos desde su viaje en familia para terminar este 2023 de la mejor manera. La diseñadora andaluza ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a República Dominicana junto con su madre, Victoria, su hermana, Rocío, y su hija Alba Díaz. Si ayer dejaba sin palabras a sus seguidores con un espectaculares posado presumiendo de tipazo con un culotte de lentejuelas de 'efecto tipazo' para sumarse a la tendencia 'no pants', ahora lo hace con este mono que parece un pantalón de chándal gris con un corsé vaquero. Lo que tenemos claro es el que el mono va a ser una de las prendas estrellas del inicio del 2024, porque si el otro día era Cristina Pedroche antes de las campanadas, ahora es Vicky Martín Berrocal con este mono de la tienda de su amiga, de la que también tiene los caftanes y las bombers más bonitas de su armario.

El mono largo es esa pieza todoterreno que, temporada tras temporada, se mantiene inalterable a las idas y venidas de la industria de la moda. Y es que no es para menos; la prenda favorita de editoras de moda y ahora también de las diseñadoras como Vicky Martín Berrocal. Un aliado ante las asiduas crisis del ‘qué me pongo hoy’ con el que conseguirás un look favorecedor y funcional sin apenas esfuerzo. Porque a primera vista hemos pensado que era un pantalón de chándal, pero la madre de Alba Díaz nos ha chivado que es un mono.

Por muy poquito que te guste el mundillo de la industria de la moda, las tendencias más top de este año han sido fáciles de identificar, y para este año que empezamos, suma ya un mono a tu armario, ya sea de estilo chándal o vaquero.