El último vestido de Cristina Pedroche (con el que nos da pistas) antes de descubrirnos su estilismo más esperado para las campanadas

Ha llegado la noche más esperada del año para Cristina Pedroche, Nochevieja, o lo que es lo mismo, dar las campanadas en Antena 3 con su look que nunca deja indiferente a nadie. Pero mientras la vallecana nos sigue dejando pistas sobre su look, ahora nos ha enamorado con este vestido rojo cortito de efecto tipazo con el que Pedroche se prepara antes de las gran noche. Un mini vestido negro ajustado de la marca Capriche, de la que Cristina Pedroche es muy fan, y sin olvidar del rojo tan tendencia este año del que también vestirá Eva González con un diseño de Ze García en la gala de Antena 3. Lo que está claro es que todos estaremos pendientes del look de Cristina Pedroche para dar las campanadas, y aquí una servidora estará dándole a la tecla mientras se come las 12 uvas, para traeros todos lo detalles de los estilismos.

Si seguimos esta nueva pista de Cristina Pedroche , Eva es la primera madre de todos, así que todo apunta a que el mensaje de esta año irá sobre la maternidad. Cada año, Cristina Pedroche ha elegido su estilismo en función del mensaje que quisiese lanzar al mundo. No siempre ha convencido y, en algunas ocasiones, su apuesta ha sido tan arriesgada que nadie la ha entendido. Si el año pasado se convertía en una paloma de la paz por la guerra de Ucrania. Antes de eso, Cristina Pedroche desveló en sus redes sociales una pista importante: "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decirlo... no es de ningún color que haya llevado otros años". O lo que es lo mismo, se puede decir que los colores descartados son: el blanco, el negro, el verde, el azul noche y el dorado. ¿Será verde como podemos ver en el vídeo? ¿O rojo como el color más tendencia?

Quedan 14 horas para que termine el año, y nosotras ya no aguantamos más por veer los looks de Cristina Pedroche, Ana Mena y Laura Escanes. ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? Pues solo tenéis que abrir Lifestyle de La Razón, porque os estaré contando todos los detalles.