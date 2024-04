De Naiara de 'Operación Triunfo' a Terelu Campos, estos han sido los looks de la alfombra fucsia del concierto de Isabel Pantoja en Madrid

Noche grande para Isabel Pantoja en Madrid, y en toda noche de altura que se precie, no puede faltar una alfombra roja, o fucsia en este caso. Y por ahí hemos visto desfilar a Naiara, la flamante ganadora de 'Operación Triunfo' que se ha subido al escenario con la tonadillera, a Terelu Campos o Anabel Pantoja. Eso sí, nos hemos quedado con las ganas de ver el estilismo de Carmen Lomana, que ha estado en el concierto, pero no ha pasado por alfombra, y no tenemos dudas de que habrá sido la mejor vestida de la noche, renunciando a estar en el 'pescaíto' en la Feria de Abril. Sin lugar a dudas, una de las fechas más esperadas del año. Isabel Pantoja celebra su 50º aniversario por todo lo alto, con una gira que ya ha recorrido parte de nuestro país y que hoy tiene uno de sus conciertos más especiales en la capital. El Wizink de Madrid ha acogido esta noche a la tonadillera y a multitud de rostros conocidos que no han querido perderse este día.

Una alfombra fucsia reunía a todos los famosos que han asistido al evento, algunos incluso invitados por la propia artista, que no ha querido que ninguno de sus amigos faltara en este día tan especial para ella. Santiago Segura, la Húngara o Terelu Campos han estado presentes, sin olvidarnos de su sobrina Anabel Pantoja, quien no se separa de su tía. Eso sí, seguiremos pendientes durante el día para ver si Carmen Lomana nos comparte en su cuenta de Instagram su estilismo elegido para el concierto de Isabel Pantoja, porque es la única capaz de mejorar los desastrosos estilismos que hemos visto encima de esta alfombra fucsia. Porque ya sabemos que ella es elegancia en estado puro, y esperamos también poder verla en los próximos días pasear sus maravillosos estilismos por esta Feria de Abril que acaba de arrancar. Un outfit de Anabel Pantoja acorde a que trabaja con su tía durante el concierto. "El look que llevo es mi uniforme", comentó en la alfombra. Unas mallas cómodas en color negro "que parecen un chándal", camiseta a juego "de manga corta porque sudo una barbaridad" y biker de piel encima negra para darle el toque más de concierto.

Anabel Pantoja con look de concierto cómodo en negro

Anabel Pantoja. Gtres

Terelu Campos con jersey y pantalón en tonos lilas y rojos

Terelu Campos. Gtres

Naiara con un conjunto muy flamenco inspirado en el Mantón de Manila

Naira Gtres

Hiba Abouk con vestido negro muy sexy

Hiba Abouk. Gtres

Rosa Benito y Chayo Mohedano con looks bohemios flamencos

Rosa Benito y Chayo Mohedano. Gtres

Unos looks para el concierto de Isabel Pantoja en Madrid, que no nos han dejado indiferentes, y que seguro que en las próximas horas podremos ver como Carmen Lomana levanta el nivel estilístico de la mágica noche de la tonadillera en la capital de España.