Carmen Lomana se adelanta a la Feria de Abril en Madrid con este vestido español al más puro estilo mantón de Manila

La Feria de Abril ya ha empezado en Madrid. Sí, no nos hemos vuelto locas, ya sabemos que es en Sevilla y que el pistoletazo de salida es el sábado con 'el pescaíto', pero esta noche en Madrid se han reunido mujeres muy elegantes para empezar a celebrar la moda y ese espíritu flamenca. Y obviamente, no podía faltar Carmen Lomana. Si ayer la socialite iba a su sección en la radio con una blusa de volantes rosa que nos parecía perfecta para la noche del 'pescaíto', por la noche se enfundó un diseño en honor al característico mantón de Manila con el que nos ha conquistado por completo. Y es que el diseñador sevillano Nicolás Montenegro, y la plataforma 'slow fashion' Es Fascinante, se reunieron anoche para celebrar en Madrid su colección conjunta que es perfecta para acudir a la Feria de Abril. Una edición limitada, con dos unidades por talla, para que las que no vayan vestidas de flamenca al Real de Sevilla, puedan lucir igual de estilosas y flamencas. Y de eso, Carmen Lomana sabe mucho. La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas.

Pero para esta noche, Carmen Lomana ha lucido un vestido de Nicolás Montenegro para Es Fascinante con bordados florales al más puro estilo mantón de Manila. Originario de China, llegó desde Manila a España, donde se añadieron los flecos y alcanzó su esplendor. Pronto llegó a ser un símbolo de elegancia que pasó por todos los ciclos de las modas y fue incluido entre los motivos elegidos por grandes pintores y escritores de la época. Un diseño el que ha lucido la socialite con cuello cerrado a la caja manga larga ceñida, silueta recta y largo midi. Un diseño hecho en España, con bordados de flores y pájaros en color crudo, con el fondo negro, con el que Carmen Lomana ha vuelto a ser de las más elegantes en esta velada de mujeres para celebrar la Feria de Abril en Madrid.

Carmen Lomana con vestido para la Feria. Nicolas Montenegro.

Vestido Manila, de Nicolás Montenegro para Es Fascinante (400 euros)

Vestido Manila. Es Fascinante

El mantón de Manila es un mantón bordado con flores, generalmente de tamaño mediano, triangular o cuadrado, de forma que se puede llevar doblado, y rematado por flecos. Confeccionado en seda, el diseño admite numerosas versiones que pueden jugar tanto con los colores como los motivos del bordado, y este vestido que luce Carmen Lomana es toda la inspiración para a la Feria de Abril.