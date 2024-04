Naiara, la telonera de Isabel Pantoja, abducida por la tonadillera

Esta noche, Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023, vivirá una de las noches más importantes de su vida. Será la telonera del concierto deIsabel Pantoja y confiesa que esta semana, en uno de los ensayos con su diva, “me puse a llorar por la emoción”. En el entorno de la joven cantante comentan con una cierta sorna que “Isabel tiene abducida a Naiara, es tal influjo de la veterana sobre ella que no para de lanzarle lisonjas y frases llenas de admiración”.



Ayer viernes, esta última definía a Isabel como “una reina, no hay palabras malas contra ella. Es un amor de persona, me ha dado unos consejos increíbles, es maravillosa. Todavía no me creo que vaya a cantar en su concierto. Para mí es una gran oportunidad profesional cantar junto a la reina de España. Me encanta la Pantoja, me iría con ella a cenar a su finca “Cantora” para que me cuente su vida. A tus pies, reina”.



Precisamente, ayer, Naiara lanzaba al mercado su primer single, “Enlokia”, que entronca con su estilo de “chinita”, como ella misma se definió en la academia de OT, una mezcla entre choni y pija. El tema en cuestión tiene como base electrónica y urbana.



La Pantoja reconoce a sus íntimos que le ha cogido cariño a Naiara, porque es una chica muy sencilla y con un gran futuro. La empatía entre ambas se demostró desde el momento en el que se conocieron. Hubo muy buena sintonía y se emplazaron para citas futuras. Ese día se fundieron en un gran abrazo de bienvenida y la jovencita desveló más tarde que “fue como si me abrazara una madre”.