Naiara: “Soy la misma Naiara y seré la misma hasta que me muera”

Una auténtica muestra de lo que está por venir en el terreno musical. Los 40 Primavera Pop prometen sorpresas y una amplia selección de artistas que no dudan en mostrar su lado más intenso al arriesgar por nuevos temas que darán que hablar. En las actuaciones del 12 de abril en el Wizink CenterAna Mena no ha sido la única que ha presentado tema. En esta ocasión Naira, ganadora de la última edición de “Operación Triunfo”, entraba pisando fuerte con la primera actuación de su canción “Enlokiá”. El tema se estrenó en exclusiva en la mañana del viernes en Amazon Music, pero ya había despertado tanto interés que el público no ha dudado en intentar seguirla.

Ahora, la cantante se ha puesto manos a la obra para continuar una prometedora lista de compromisos: “Estoy muy feliz, muy agradecida y con muchas ganas de darlo todo en los escenarios. Yo no me suelo poner muy nerviosa, llevo muchos años trabajando e intento controlar los nervios. Pero sí que estoy muy eufórica y con mucha adrenalina”, relata a los medios acerca de cómo suele gestionar la presión.

Sin embargo, puede que esta noche las tornas cambien. Se ha dado a conocer que Naiara acompañará a Isabel Pantoja como telonera, la que ha sido su ídolo desde que era pequeña, este sábado en los escenarios del Wizink. Se trata de uno de los momentos más impactantes que “no me esperaba”, reconoce la ganadora de OT a LA RAZÓN. “Hace un año me dicen que voy a cantar con Isabel Pantoja y no me lo creo. Estoy muy contenta, muy feliz y agradecida”, dice la joven que tiene las emociones en todo lo alto.

A pesar de todo lo que pueda parecer su salida de la Academia no ha supuesto ningún cambio en su actitud: “Soy la misma Naiara y seré la misma hasta que me muera”, decía tras afirmar que hay muchas cosas nuevas por venir, pero que “todo es sorpresa”.

Naiara en la alfombra roja de Los 40 Primavera Pop Gtres

Puede que en su vida si haya cambiado una cosa, la relación con la gente. Cada día aparecen nuevas personas para conocer a la artista, gente que le muestra su cariño y apoyo: “No puedo tener a los mejores fans, a los mejores fans los tengo yo, lo siento”, decía muy contenta Naiara.

“Yo al final hago lo de siempre”, dice cuando se le pregunta acerca de si siente la presión de que los medios la tengan en el foco más que nunca. Naiara se caracteriza por ser una joven natural que quiere la compañía de los de siempre “las personas que han estado conmigo y que me hacen estar con los pies en la tierra”. Lo que está claro es que por un lado está la Naiara cantante y por otro la persona normal que tiene su propia vida privada, de este modo no ha querido responder a las preguntas sobre las imágenes en las que aparece en compañía de Víctor Pérez en actitud cariñosa.