Necesitamos que salga a la venta el vestido bicolor que ha llevado la mujer que mejor viste de España a una cena secreta en Madrid

Inés Domecq lo ha vuelto a hacer, enamorarnos con un vestido de su marca que aún no está a la venta. Y lo ha hecho en una cena secreta de IQ Collection para presentar su nueva colección. Una colección FW24/25 llamada “Eclipse”, una variedad de looks con el sello identificativo de la marca. El binomio blanco y negro es una combinación asociada a la elegancia, eficiente y atemporal. En esta nueva colección descubrirás varios looks que se suman a esta tendencia, perfectos para tus eventos de la temporada y como fondo de armario. Las hombreras estructuradas, cintura marcada, estampados de cuadros con aire “british” son algunos de los must que IQ Collection reinventa en cada colección apostando siempre por resaltar la feminidad y la elegancia.

Un diseño que entendemos que es de su marca, IQ Collection, pero que aún no ha salido a vente o que es un diseño exclusivamente hecho para ella. Inés Domecq pertenece a dos de las familias más conocidas de nuestro país, como son los Domecq y los Alba (ostenta el título de marquesa de Almenara al estar casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la querida Cayetana de Alba), pero ella ha querido triunfar sin los apellidos, y lo ha conseguido con su estilo y con su firma de moda.

Inés Domecq. @esiphotography_

Y ahora lo acaba de demostrar con este espectacular mono que es un adelanto de la colección de otoño de su firma. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española y la de todas las editoras de moda.

El vestido de Inés Domecq. @esiphotography_

Tendencias de invitada otoño 2024

Hace una semanas lo hizo con un mono bicolor en blanco y negro, y ahora lo hace con este maravilloso vestido. El rojo más potente, las flores (XL) o los vestidos románticos destacan entre las tendencias de invitada para las bodas de octubre este otoño. O lo que es lo mismo, las tendencias que vienen pegando fuerte desde el pasado año, esta temporada seguirán en nuestra armario. También serán tendencia: el morado, muy elegante, y el verde en sus diferentes versiones. Pero como nos ha dejado claro Inés Domecq, el binomio blanco y negro nunca fallan.