Carmen Lomana y el vestido español de invitada de otoño que hace tipazo con la mayor elegancia

Carmen Lomana es toda la inspiración que le podemos pedir a este martes y nos lo ha dejado claro con este maravilloso vestido que ha elegido para ir a trabajar a su sección de radio y también a 'Espejo Público' de Antena 3. Vuelta a la normalidad de lo más necesaria para la socialite después del susto que se llevó el pasado domingo al encontrarse a dos encapuchados dentro de su vivienda. Pero Carmen es una mujer fuerte, y ya está de vuelto al trabajo, con su elegancia habitual. Un vestido que nosotras llevaríamos como invitada perfecta de otoño, pero ella ha llevado a su vuelta al trabajo. Una maravilloso vestido de estampado geométrico de IQ Collection que a Carmen Lomana le sienta que ni hecho a medida. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española.

Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Un vestido de la nueva colección de The IQ Collection que ha estrenado Carmen Lomana esta martes.

Carmen Lomana con vestido de The IQ Collection. @carmen_lomana

Vestido alma geométrico, de The IQ Collection (160 euros)

Vestido estampado. The IQ Collection

Un vestido largo ajustado estampado de motivos geométricos con fruncido en el lateral izquierdo con cuello alto y mangas largas de la nueva colección de The IQ Collection que Carmen Lomana luce con la mayor elegancia y estilo.