Rocío Osorno da con el bikini más elegante de Calzedonia para empezar agosto (y cuesta solo 40 euros)

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana ha encontrado en Calzedonia el bikini que todas queremos llevar para comenzar agosto con estilo, bronceado y elegancia. Se trata del modelo Balconette Bikini Shiny Satin, una pieza sofisticada, favorecedora y con ese toque de brillo sutil que eleva cualquier look de playa. Lo mejor de todo: cuesta solo 40 euros y está disponible en varios colores que prometen volar este verano.

Las imágenes de Rocío Osorno en la playa, posando con el mar de fondo mientras cae el sol, no solo hacen que queramos correr a por este bikini, sino que resumen lo que todas soñamos en vacaciones: sentirnos cómodas, guapas y relajadas. Con una melena suelta y joyitas doradas como únicos complementos, su look es la prueba definitiva de que la elegancia también se lleva en la arena. Este verano, si aún no has encontrado ese bikini que te acompañará en escapadas, atardeceres y chapuzones, Calzedonia tiene la respuesta. Y si lo lleva Rocío Osorno… ya sabes que va a ser un éxito asegurado

Satén brillante y fruncidos estratégicos: el combo ganador

El bikini que ha conquistado a Rocío tiene un diseño tipo balconette que realza el busto sin necesidad de relleno, pero con aros y una estructura que rodea perfectamente el pecho para sujetarlo y estilizar la figura. Según la descripción oficial, incorpora un cordón lateral en las copas que permite ajustar el top a medida, lo que lo convierte en una opción ideal para mujeres con pecho grande.

El tejido satinado efecto seda añade un brillo muy especial sin resultar excesivo, y el juego de fruncidos en el pecho y la braguita crean un efecto visual muy favorecedor. A esto se suman los tirantes regulables y un cierre con corchete de doble regulación, detalles que mejoran la comodidad y el ajuste incluso tras horas de sol, arena y mar.

El color perfecto para realzar el bronceado

Rocío ha apostado por el tono Buttercream White, un blanco mantecoso con subtono cálido que resalta a la perfección sobre la piel bronceada. Pero si el blanco no es lo tuyo, estás de suerte: el modelo también está disponible en otros seis colores satinados, entre ellos un marrón chocolate y un verde oliva que la propia influencer ha dicho necesitar “con urgencia”.

Bikini. Calzedonia

Tanto el top como la braguita se venden por separado, lo que permite jugar con las tallas para un ajuste perfecto y personalizar el conjunto según el estilo de cada una. El precio del top es de 40 euros

euros y la braguita, 20 euros, haciendo de este bikini una inversión inteligente para quienes quieren lucir tendencia sin dejarse el sueldo en el intento.