Nieves Álvarez se pone flamenca con la blazer de lunares que le van a copiar las mujeres más elegantes para la Feria de Abril

"Nunca es mal momento para los lunares". Estas palabras, pronunciadas por Marc Jacobs, cobran especial sentido en un otoño en el que el estampado de lunares ha invadido las pasarelas, y Nieves Álvarez nos lo acaba de dejar claro desde Sevilla. La modelo, empresaria y presentadora, es la embajadora de honor de la 29 edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca ( SIMOF 2024 ), el escaparate internacional por excelencia de la moda flamenca que lleva una semana imponiendo moda flamenca en Sevilla. Por eso, Nieves Álvarez, referente internacional en el mundo de la moda ha desfilado para las grandes firmas como Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermés o Armani, y durante años en SIMOF, ha sido homenajeada esta mañana y obsequiada con un busto del escultor onubense Martin Lagares que se lo ha hecho 'in situ'. Y nosotras, como de costumbre, no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Nieves Álvarez que las mujeres más elegantes le van a copiar en la Feria de Abril 2024.

“Es todo un honor participar como embajadora de honor de esta edición de SIMOF, una pasarela que me trae grandes recuerdos y momentos inolvidables de mi carrera. La moda flamenca es mucho más que moda. Es tradición, artesanía, cultura e innovación. Un escaparate de creatividad y talento para jóvenes diseñadores y para aquellos que han hecho que la moda flamenca sea reconocida y sumamente inspiradora a nivel internacional”, ha dicho Nieves Álvarez. Y en honor a esa moda flamenca, nos ha enamorado con esta blazer crop negra de estampado de lunares en lila de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, que ha lucido con la máxima elegancia.

Nieves Álvarez en SIMOF. Gtres

El print favorito de Diana de Gales, Kate Middleton o la Reina Letizia, ha tenido un dispar recorrido a lo largo de la historia, y ahora Nieves Álvarez la ha recuperado con este lookazo para SIMOF 2024.