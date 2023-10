El vestido midi amarillo de Nieves Álvarez es todo lo que necesitas para ser la invitada perfecta este otoño

Nieves Álvarez es una de las celebrities más estilosas de España, y es que, además de tener un saber y una presencia que deja a boquiabiertos a cuantos están cerca de ella, siempre acierta con cada look que nos enseña en sus redes sociales, tanto para su día a día -con looks mucho más casuales y cómodos-, como para ocasiones más especiales. Si bien hace un mes la vimos deslumbrar en la Alfombra Roja del Festival de Venecia con un vestido blanco que Nieves Álvarez lucía para la ocasión, un modelo en seda, pedrerías y apertura lateral de la firma Atelier Pronovias, hace muy poco nos volvió a enamorar con una blusa amarilla 'made in Spain' en tono pastel de gran volumen diseñada en organza que Nieves Álvarez lucía con pantalones de pinza verde, una combinación que no pasó desapercibida y que fue toda una inspiración para muchas amantes de la moda, ya que estos dos tonos prometen convertirse en un imprescindible entre muchos looks de aquellas invitadas que quieran arriesgar y dejar de lado el clásico vestido midi en tonos neutros. Para la noche de ayer, una ocasión muy especial, Nieves Álvarez despuntaba con un vestido midi amarillo limón de corte camisero y anudado a la cintura, siendo este un vestido que podemos usar para un sinfín de ocasiones, dependiendo de los accesorios que escojamos. Ella lo llevó para una cena en la que se celebraba el aniversario de la firma de su amiga Silvia Tcherassi, diseñadora del traje que lleva.

¿Cómo combinar este vestido midi de cara a eventos especiales como bodas? Ella lo ha llevado con un clutch negro y unas sandalias de tacón de tiras en el mismo tono, dejando todo el protagonismo al vestido, el cual no ha pasado desapercibido. Este look completo sería el ideal para este tipo de ocasiones, ya que se trata de un vestido que habla por si solo, de gran escote de pico anudado al cuello y con gran apertura en el lateral. Sin embargo, podemos combinarlo con unas sandalias de tacón en tono nude y un bolso tipo limosnera en verde lima o azul marino, creando así un contraste de colores que llamará aún más la atención y será el centro de todas las miradas. Sin lugar a dudas, el amarillo promete ser un tono muy recurrente entre los looks de invitada este otoño, y es que, pese a que tengamos a usarlo de cara a la primavera y el verano, nunca está de más darle ese toque de alegría a esta temporada tan neutra. Un acierto absoluto el de Nieves Álvarez en el día de ayer.

Se trata de un vestido amarillo que no ha pasado desapercibido en redes y que podemos llevar en ocasiones especiales como bodas este otoño.