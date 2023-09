Nieves Álvarez es la novia que merecemos en la alfombra roja del Festival de Venecia presumiendo de piernas de infarto

No solo de Georgina Rodríguez vive el Festival de Cine de Venecia, Nieves Álvarez también ha dejado la marca España bien alta en la ciudad italiana, vistiéndose de novia con este diseño de Atelier Pronovias. Septiembre, en el mundo de la moda, es el mejor mes. Tenemos muchas pruebas y pocas dudas. Empiezan alas alfombras rojas, las semanas de la moda y dejamos atrás a las celebrities en bañador en Ibiza o en Marbella. Y eso no nos puede hacer más felices, porque ya sabéis que no hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja y sus lookazos. Y por eso, esta semana es de nuestras favoritas del año con 80ª edición de 'La Mostra' y sus alfombras rojas diarias. Y más cuando hay famosos españoles, si el otro día era Milena Smit, Eugenia Silva o Javier Castillo y Verónica Díaz, hoy las protagonistas son Georgina vestida de 'Pretty Woman' y Nieves Álvarez como todo una novia iluminando de blanco Venecia.

Nieves Álvarezha acudido a la alfombra roja de la película Enea, dirigida por Pietro Castellitto, con un elegante y sexy vestido de novia de Atelier Pronovias, un diseño de alta costura en satén y gasa de seda marfil, bordado a mano directamente sobre la prenda. El bordado, que es de cristal con detalles en plata, está trabajado en degradado con microespejos y tupis de cristal así como con lingotes de plata. Esta pieza única cuenta con un escote asimétrico, que conecta con una manga del mismo satén bordada a mano usando la misma técnica. La vaporosidad de la gasa aporta una fluidez sobre la alfombra que conquistará a todas las novias.

Diseño de Atelier Pronovias. Cedido por la marca

El bordado se ha realizado a mano en el Atelier de Pronovias en Barcelona y ha precisado de tres personas, con una dedicación de 35 horas de trabajo, únicamente para el bordado. Para la creación del vestido se han precisado un total 40h de patronaje y 85h de confección.

Italy Venice Film Festival Enea Red Carpet Vianney Le Caer/Invision/AP AP

No solo el vestido de Nieves Álvarez, también nos hemos fijado en el look 'beauty', protagonizado por un recogido con flequillo postizo, que no puede ser más tendencia este otoño 2023.