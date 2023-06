Nos acabamos de enamorar de la falda midi drapeada de 'efecto tipazo' que Tamara Falcó ha elevado a lookazo

Tamara Falcó ha hablado, y nosotras solo podemos aplaudirla, además de fijarnos en su lookazo. Porque mientras todo el mundo habla y debate sobre su peso para el día de su boda con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón, no ha podido hablar más claro en su aparición esta noche de jueves en 'El Hormiguero'. "Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos antes de mi boda y yo siempre respondo: 'Piérdalos usted'". "Pero, ¿yo por qué? Estoy en mi normopeso. Puedo estar más delgada o menos delgada, pero, ¿por qué? Si el traje me lo están haciendo a medida, ¿por qué yo tengo que perder diez kilos porque a ti te apetece? ¡Pues no!". Y lo más importante que ha dicho Tamara Falcó ha sido esto, "además nadie le ha pregunta a Íñigo si él va a perder diez kilos". Y después de aplaudirlas hasta dejarnos las manos rojas, solo podemos fijarnos en su falda de 'efecto tipazo' que no puede ser más bonita y elegante. Y como ha pasado ya en las últimas semanas, es una pieza de su última colección de TFP con Pedro del Hierro.

Una selección de prendas que rinde homenaje a las mujeres más importantes de la vida de Tamara Falcó, como lo es su madre, Isabel Preysler, o sus hermanas y primas. Para el evento Tamara ha llevado uno de sus propios diseños en color blanco o la falda que ha llevado esta noche a 'El Hormiguero', por la que aún estamos suspirando. Y no es para menos, por su corte mini, su estampado que resalta el bronceado y ese drapeado a la cintura de 'efecto tipazo' que tanto nos gusta.

Tamara Falcó con falda drapeada. @tamara_falco

Gabriela, falda midi estampada, de TFP para Pedro del Hierro (169 euros)

Falda estampada. TFP

La segunda línea, 'Friends' de la nueva colección de Tamara Falcó, tiene un uso más relajado y presenta varios estilos con modelos femeninos y actuales, con un toque más sexy en escotes asimétricos o cortes 'cut out'. La paleta de colores cambia radicalmente con una base de marrón chocolate, que se está convirtiendo en el nuevo negro, y toques de lima y estampados de palmeras y bicolor. Como podemos ver en esta preciosa falda.