El vestido de invitada perfecta de Tamara Falcó (estampado y con vuelo) se lleva con las sandalias de cuña cómodas

Tamara Falcó está feliz, y así lo ha demostrado esta noche en 'El Hormiguero' al hablar de su visita a Nueva York para hacer su vestido de novia con Carolina Herrera. Después de unas complicadas semanas en las que se quedó sin vestido de novia tras su polémica con la marca Sophie et Voilà. En unos días de locura, la colaboradora ha encontrado, por fin, la ayuda de Western Gordon, el director creativo de la firma Carolina Herrera. "Ya tenemos vestido, Ha sido la prueba más maravillosa. Los vestidos, los bordados, el equipo… Todo era maravilloso. Me he sentido superesuchada", comentaba en un claro dardo Sophie et Voilà. Porque sí, Tamara Falcó es experta en mandar zascas sin perder la sonrisa ni la elegancia que la caracteriza. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras, ha sido en su vestido de invitada perfecta que ha combinado con unas sandalias de cuña cómodas para bailar toda la boda sin parar. Porque no todo iban a ser vestidos del Festival de Cannes entre Georgina Rodríguez o Marta Lozano, o Aitana en el concierto de Coldplay, Tamara Falcó tiene claro que este vestido de su colección para Pedro del Hierro es el que necesitan las invitadas de boda esta temporada.

"Por lo menos, tengo algo que ponerme el día de mi boda. Eso y que son encantadores. Todos son buenas noticia", decía entre risas Tamara Falcó muy contenta con sus vestidos de novia de Carolina Herrera, que según supimos ayer, también será la encargada de vestir a Isabel Preysler en este gran día. Lo que tenemos claro es que muchas de las invitadas llevaran vestido de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro. Y entre ellos seguro que vemos este estampado con vuelo que Tami ha llevado esta noche a 'El Hormiguero'.

Tamara Falcó en El Hormiguero. @tamara_falco

Vestido Alia, de TFP para Pedro del Hierro (269 euros)

Vestido estampado. TFP para Pedro del Hierro.

Un vestido estampado de la nueva colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro de escote pico y corte bajo el pecho, manga corta con pliegues y falda con vuelo que la marquesa ha combinado con sandalias de cuña cómodas de Aquazzura.