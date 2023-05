Chanel deslumbra en 'El Hormiguero' con este vestido de sirena de alfombra roja de más de 500 euros

Chanel ha sido la protagonista de 'El Hormiguero' este martes y lo ha hecho con un vestidazo en rosa de Elisabetta Franchi que nos ha robado el corazón, y como bien dice en la web de la firma, es un vestido de sirena de alfombra roja. Y no es para menos porque tiene una silueta perfecta, escote en la espalda, y además es del color más en tendencia de la temporada, el rosa. Un color que no para de triunfar entre nuestras celebrities, y este fin de semana era la misma Victoria Federica la que lo llevaba como invitada de boda. Un día después de que Pablo Motos y Miguel Lago contestasen a Podemos, la cantante habló de su carrera musical, que pasa por un gran momento gracias al éxito de canciones como Clavaíto, en la que colabora con Abraham Mateo, y P.M. Se trata de dos canciones que llegan después de muchos meses de silencio musical. Pero nosotras nos quedamos con el vestido de Chanel Terrero que podría llevar la mismísima Georgina Rodríguez como imagen de Elisabetta Franchi. Porque el miércoles no va a ir solo del vestido de Ana Obregón al aterrizar en España, del conjunto de lino de las mujeres 50+ o de la falda midi de Zara de Amelia Bono, el vestido de Chanel también es la clave.

El pasado mes de febrero nos enterábamos de que Georgina Rodríguez se convertía en la nueva embajadora de Elisabetta Franchi y, por lo tanto, en la nueva imagen de su campaña primavera/verano 2023. Una campaña muy conseguida fotografiada por Nima Benati en la que Gio se convierte en la representación perfecta de una mujer segura, sexy y femenina. Y ahora es Chanel la que ha lucido un vestido de la firma en su visita a 'El Hormiguero'. Chanel aprovechó para anunciar dos fecha de conciertos, muy esperados por sus fans, desvelando que el 14 de agosto estará actuando en Vigo y el próximo 9 de septiembre en Málaga, aunque no pudo dar más detalles.

Vestido red carpet de sirena de punto de encaje, de Elisabetta Franchi (525 euros)

Vestido ganchillo. Elisabetta Franchi

Un vestido 'Red Carpet' de punto encaje con cuello barco y escote pronunciado que acompaña la espalda hasta la cintura. La falda larga de sirena define el modelo, personalizado con grapa en galvánica de oro en el cuello y como vemos en Chanel, es el color perfecto para resaltar el bronceado.