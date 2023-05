Tamara Falcó se inspira en Grace Kelly como musa nupcial para su vestido de novia de ensueño de Carolina Herrera

Tamara Falcó nos ha dado todos los detalles de su nuevo vestido de novia de Carolina Herrera después de que Sophie et Voilà la dejaran plantada a dos meses de la boda. Y cómo no, lo ha hecho vía exclusiva en su revista de confianza, ¡Hola¡, este mismo miércoles. Y sin duda nosotras nos quedamos con que su musa nupcial para su vestido de novia es Grace Kelly, lo que nos deja claro que será un vestido clásico, elegante y de aires aristócratas. Finalmente, Tamara Falcó elige a Carolina Herrera para su vestido de novia, y nosotras ya os lo habíamos avanzado. Ya os lo dijimos antes de elegir a Sophie et Voilà y después de que la dejaran plantada también, y ahora ya es una realidad. Tamara Falcó se fue hace una semana a Nueva York para reunirse con el asesor creativo de la firma para elegir su vestido. Y hora lo han contado todo en una entrevista conjunta en la revista del saludo.

¿Cómo será el vestido de novia de Tamara Falcó? Recordamos que en su documental de Netflix dejó claro que sería de Carolina Herrera. Si habéis visto ‘La Marquesa’ en Netflix tendréis claro que el vestido de novia de Tamara Falcó será de Carolina Herrera, después de su visita a Nueva York donde Tamara afirmó que sus vestidos de novia favoritos eran los de Carolina Herrera, mientras visitaba la tienda junto a Isabel Preysler con cara de pocos amigos. Y los vestidos de novia de Carolina Herrera son perfectos para una novia clásica porque presenta modelos clásicos, como los de corte princesa con voluptuosas capas de tul, o diseños vanguardistas: faldas lisas y escotes cuadrados o palabra de honor. Vestidos de novia de Alta Costura pensados para las mujeres que aman la elegancia atemporal como Tamara Falcó.

Grace Kelly, icono de estilo, con un vestido negro de cóctel de la firma Dior larazon

El príncipe Rainiero y Grace Kelly, el día de su compromiso matrimonial larazon

Wes Gordon cuenta en ¡Hola! las claves del traje nupcial que está elaborando en exclusiva para Tamara Falcó y en qué se ha inspirado. “Nos enfocamos en un diseño que fuera moderno y atemporal al mismo tiempo”, declara el director creativo de Carolina Herrera, antes de desvelar cuál es el referente de la aristócrata: “Su musa nupcial es Grace Kelly, así que intentamos crear algo que evocara ese aire y esa sensación de elegancia”.