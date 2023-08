Nos acabamos de enamorar del vestido largo de ganchillo (rebajado) que las mujeres 50+ más elegantes ya se han comprado

Ayer era Sara Carbonero la que estrenaba un vestido de lo más rebajado de Falconeri y hoy es Susi Rejano con esta maravilla de ganchillo. Sara Carbonero nos sorprendía ayer con su look en el concierto de Pablo Alborán en Cap Roig Festival y hoy lo hace la influencer 50+. Y como no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos fijado en su maravilloso look boho que es todo lo que le podemos pedir a una noche de verano, y de concierto, en un lugar tan idílico como este. Porque el sueño de una noche de verano de los festivales, es el vestido de Susi Rejano de ganchillo de Falconeri y mega rebajadoen Cap Roig. Y es que como buena amante de la música y de la moda, no se ha querido perder esta cita con Pablo Alborán de la mano de Falconeri.

Cada verano pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, las mujeres mejor vestidas como Susi Rejano nos enamoran con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido con este de las rebajas de Falconeri. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que el verano y las vacaciones ya están aquí. ¿El vestido de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que las mujeres que mejor visten son fieles amantes de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y este vestido de Falconeri nos parece de lo más bonito y elegante.

Vestido largo efecto ganchillo, de Falconeri (rebajado a 149 euros)

Vestido ganchillo. Falconeri

Un vestido de esos que es perfecto tanto para el día como para la noche en verano, porque es tendencia eterna y de lo más elegante.