Rocío Osorno se olvida de sus vestidos mas románticos por este mono de Zara de 'efecto tipazo'

No todo iban a ser vestidos bohemios para Rocío Osorno este verano, eso sí, seguimos con las prendas de Zara y eso no nos puede hacer más felices, porque así todas podemos copiarla. Aunque como decíamos, la influencer sevillana ha dejado a un lado los vestidos más bonitos del verano como el que llevó anoche Paula Echevarría en Marbella o la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Mallorca, para comprarse este mono de Zara de 'efecto tipazo'. Una prenda de nueva colección de Zara que nosotras tenemos claro que no nos vamos a quitar hasta septiembre para volver a la oficina. Como sabes, apostar por un look estilo 2000 es pura tendencia este verano 2023, por lo que con la pieza protagonista del día, podrás obtenerlo en tiempo récord y sin esfuerzo. No solo eso, sino que los monos vaqueros se erigen como la prenda universalmente favorecedora que gusta a todas, también este de Zara en color khaki y palabra de honor. De hecho, es especialmente ideal para chicas bajitas, pues su estructura contribuye a crear un efecto óptico que estiliza y hace que las piernas parezcan más largas.

Y si Rocío Osorno nos había enamorado con todos los vestidos bohemios de nueva colección de Zara que ha estrenado en las últimas semanas, ahora también lo ha hecho con este mono de estilo militar que nos transporta directamente a los colores y los cortes más otoñales, aunque sigamos en plena ola de calor en Sevilla y en la mayor parte de España. Porque además, lo bueno del mono, es que con solo una prenda ya tienes el look hecho, lo que es perfecto para una maleta de vacaciones.

Rocío Osorno con mono de Zara. @rocioosorno

Mono palabra de honor, de Zara (39,95 euros)

Mono palabra de honor. Zara

O lo que es lo mismo, nos vamos directas a Zara para copiarle a Rocío Osorno este mono de estilo militar.