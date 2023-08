La reina boho de Cap Roig es Sara Carbonero con este vestido corsetero de lino mega rebajado

De Cádiz a Cap Roig, así está siendo la semana de Sara Carbonero que ha dejado su lugar de veraneo favorito para irse hasta Girona para disfrutar del concierto de Pablo Alborán en Cap Roig Festival. Y como no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos fijado en su maravilloso look boho que es todo lo que le podemos pedir a una noche de verano, y de concierto, en un lugar tan idílico como este. Porque el sueño de una noche de verano de los festivales, es Sara Carbonero con este lookazo en Cap Roig. Y es que como buena amante de la música, la periodista no se ha querido perder el concierto de Pablo Alborán y lo ha hecho con un vestido de lino corsetero de Falconeri, firma de la que es imagen la periodista, y con la que ha ido al festival.

Porque si Pablo Alborán hace magia con su música, Sara Carbonero la hace con sus looks, y este vestido de lino que está rebajado al 50%, también es un sueño de verano. Está claro que el lino vuelve a ser un verano más el tejido estrella, y este vestido con bustier y volante en la cintura y en el bajo de la falda, no puede ser más bonito y favorecer más. Y si no que se lo digan a la periodista que no podía ester más guapa con su melena suelta ondulada con trencitas y su inseparable sombrero, que es su completo estrella de cualquier look boho durante todo el año.

Sara Carbonero de festival. @saracarbonero

Vestido lino con bustier, de Falconeri (rebajado a 149 euros)

Vestido lino. Falconeri

Porque mientras Paula Echevarría nos ha dejado un estilismo más luxury para su noche de concierto en Marbella, Sara Carbonero se ha decantado por un look más boho que combina más con el paraje de ensueño de Cap Roig.