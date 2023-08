Sebastián Yatra la lía en Instagram y nos descubre el look secreto de Aitana en Formentera

De Colombia a Formentera, pasando por Madrid. Y es que después de que Sebastián Yatra apareciera en la 'Kings League' de Gerard Piqué cantando junto a Manuel Turrizo, ya está en Formentera junto a Aitana. Y esta vez no nos lo han descubierto los fans de ambos como pasó en Colombia, si no Yatra que ha subido por error una fotografía de Aitana de compras en Formentera. Un Stories que borró a los minutos, con lo que nos deja claro que era una imagen que iba para su selecto grupo de 'mejores amigos', pero se equivoco al darle a publicar. Y nosotras no podemos estar más agradecidas por este error, porque hemos podido ver el perfecto look de playa de Aitana que nos sirve de inspiración para nuestra maleta de vacaciones. Porque ene la de la cantante catalana ya nos ha dejado claro que no pueden faltar los vestidos de crochet o ganchillo, para llevar encima de los bikinis más minúsculos. Porque nos encanta ver a Aitana y Sebastián Yatra juntos.

Un vestido que en el caso de Aitanaque seguro que es hecho a mano. Si primero fue el conjunto de 'efecto tipazo' de Zara que agotó en horas, o también el primer vestido de crochet de la temporada de Zara, ahora es este vestido de crochet que nos ha robado el corazón. Porque no hay nada más especial que las prendas únicas y hechas a mano. Y Aitana lo acaba de demostrar con este vestido de crochet multicolor con 'cut outs' y espalda al descubierto que ha lucido encima de un bikini tie dye, enseñando al mundo entero el tipazo que tiene.

El look de Aitana con Yatra en Formentera. @sebastianyatra

Deseando estamos que Sebastián Yatra la vuelva a liar en Instagram y nos regale más momentos de sus vacaciones en Formentera e Ibiza con Aitana.