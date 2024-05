Nos vamos directas a Zara a por el top naranja sencillo y económico que Amelia Bono lleva con Adidas Samba

Como buena experta en moda, Amelia Bono sabe cuál es el color de la temporada de esta primavera y verano. Aunque tengamos claro que el rojo o el azul celeste son dos tonos que se están llevando hasta la saciedad en estos últimos meses, las tendencias de primavera-vernos 2024 nos han confirmado que el naranja también va a ser uno de los favoritos por las editoras de moda. No cabe la duda de que se va a convertir en el mayor protagonista de nuestros looks de los próximos meses, puesto que es uno de los colores que más potencian y destacan el bronceado. Pues bien, Amelia Bono se ha adelantado a todos nosotros y se ha hecho con uno de los tops virales de Zara más básicos y ponibles hasta ahora. La celebridad lo ha combinado con vaqueros anchos de tiro bajo y sus Adidas Samba más confiadas. Debemos dejar claro que este calzado está volviendo a invadir el street style, convirtiéndose en todo un imprescindible para rostros conocidos como Victoria Federica o María Pombo e, incluso, no nos extrañaría de que fuera la siguiente compra de mayo de Isabel Díaz Ayuso. Ellas llevan las Adidas Samba con monos largos o jeans, pero pronto las veremos combinadas con vestidos cortos y calcetines, como ya están haciendo algunas influencers españolas.

De la misma manera que en verano nos aficionamos a las alpargatas o a los vestidos de lino, esta vez no dudaremos en dirigirnos a Zara para comprarnos este top naranja de 18€ que ya tiene Amelia Bono. De hecho, no es la primera vez que vemos esta prenda, puesto que se trata de un básico que siempre tiene la marca española en distintos tonos. Principalmente, la hemos encontrado en blanca y negra y ahora se está convirtiendo en todo un best seller en este color tan en tendencia. Como siempre ocurre con los fichajes que Amelia Bono o Rocío Osorno muestran a través de sus redes sociales, estamos seguras de que este top se agotará en cuestión de días por su culpa. ¿La razón de ello? Porque la celebridad siempre nos da lecciones de moda tanto para saber vestir en el street style con un fondo de armario cápsula como con looksde invitada para bodas, comuniones o bautizos.

Top de punto fino, de Zara (18 euros)

Top punto fino. Zara

Si estás pensando en renovar tu armario de primavera y verano, principalmente debes incluir este top naranja que promete ser tu mejor aliado para cuando estés bronceada.